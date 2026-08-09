3:0 im Niederrheinpokal – KFC knackt Rosellens Abwehrbollwerk

Wer jetzt aber glaubte, dass der SV Rosellen auseinanderbrechen würde und Uerdinger Tore im Minutentakt fallen würden, der wurde eines Besseren belehrt. Denn der Kreisligist verteidigte weiter energisch und ließ dem KFC zwar viel den Ball in der eigenen Hälfte, dafür aber doch recht wenige Torchancen zu. Vincent Schaub setzte Mitte der ersten Halbzeit einen Freistoß auf die Latte. Abschlüsse von Alexander Lipinski und Mario Knops deuteten zwar Torgefahr an, gingen aber doch ein gutes Stück vorbei. Ein Kopfball von Schaub hätte hingegen genau gepasst, wurde aber noch zur Ecke geklärt. Der anschließende Eckball bescherte beinahe das 0:2, doch ein Neusser Verteidiger wehrte den Ball artistisch auf der Linie ab (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff brandete beim Heimpublikum Jubel auf. Allerdings war kein Tor für den SV gefallen, dafür aber auch keines für den KFC. Nach einer weiteren Ecke flipperte der Ball durch den Strafraum, landete an mehreren Verteidiger-Beinen und an der Latte – aber eben nicht im Tor.