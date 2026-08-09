3:0 im Niederrheinpokal – KFC knackt Rosellens Abwehrbollwerk

Das erste Pflichtspiel der Saison 2026/2027 hat der KFC Uerdingen in den Beinen. Und es war ein lockerer Aufgalopp, wie ihn sich die Verantwortlichen des Oberligisten auch gewünscht haben. Beim Kreisligisten SV Rosellen setzte sich die Mannschaft von Julian Stöhr hochverdient mit 3:0 durch und hatte im Grunde wenig Probleme, den Einzug in die nächste Pokalrunde zu feiern. Angesichts der Spielanteile hätte der Sieg, der zu keinem Zeitpunkt gefährdet war, noch viel höher ausfallen können.
Der SV Rosellen präsentierte sich an diesem Sonntagnachmittag als guter Gastgeber, hatte die Uerdinger Legende Friedhelm Funkel eingeladen, der hier auch während seiner aktiven Karriere in der Nähe gewohnt hatte. „Ich erinnere mich, dass ich mit dem VfR Neuss hier am Anfang meiner Karriere auch mal gespielt habe“, sagte Funkel, der vor 40 Jahren mit Bayer Uerdingen ins Europapokal-Halbfinale eingezogen war, im Interview vor dem Spiel. Er gab dem Kreisligisten den Tipp mit auf den Weg, hinten sicher zu stehen und nach Möglichkeit ein, zwei Kontersituationen vernünftig auszuspielen. Nur so sei gegen ein drei Klassen höher spielendes Team etwas möglich.
Trotz der Tipps, die die Rosellener Spieler in der Kabine aber auch nicht vernommen haben dürften, war es von Anfang an das typische Pokalspiel mit klarem Favoriten und eindeutigem Underdog. Der KFC wollte sich keine Blöße geben und schnell für klare Verhältnisse sorgen. In den ersten Minuten hatten die Uerdinger entsprechend mehr vom Spiel, blieben aber zu ungefährlich. Rosellen stand weitgehend sicher, ließ nicht viel zu. Vom heimischen Publikum wurde jeder gewonnene Zweikampf lautstark bejubelt. Nach einer knappen Viertelstunde war es dann aber so weit, Verteidiger Jan Bachmann brachte den KFC in Führung. Die Neusser konnten nicht richtig klären, Bachmann schnappte sich den Ball und hämmerte ihn perfekt in den Winkel. Da hatte Rosellens Keeper Jonas König keine Chance (13.).
Wer jetzt aber glaubte, dass der SV Rosellen auseinanderbrechen würde und Uerdinger Tore im Minutentakt fallen würden, der wurde eines Besseren belehrt. Denn der Kreisligist verteidigte weiter energisch und ließ dem KFC zwar viel den Ball in der eigenen Hälfte, dafür aber doch recht wenige Torchancen zu. Vincent Schaub setzte Mitte der ersten Halbzeit einen Freistoß auf die Latte. Abschlüsse von Alexander Lipinski und Mario Knops deuteten zwar Torgefahr an, gingen aber doch ein gutes Stück vorbei. Ein Kopfball von Schaub hätte hingegen genau gepasst, wurde aber noch zur Ecke geklärt. Der anschließende Eckball bescherte beinahe das 0:2, doch ein Neusser Verteidiger wehrte den Ball artistisch auf der Linie ab (43.). Kurz vor dem Pausenpfiff brandete beim Heimpublikum Jubel auf. Allerdings war kein Tor für den SV gefallen, dafür aber auch keines für den KFC. Nach einer weiteren Ecke flipperte der Ball durch den Strafraum, landete an mehreren Verteidiger-Beinen und an der Latte – aber eben nicht im Tor.
Die Abwehrschlacht des SV Rosellen verschärfte sich zu Beginn der zweiten Halbzeit zusätzlich, da Marvin Meirich binnen zwei Minuten zwei gelbe Karten sah (53.). Anschließend verständigten sich die Neusser noch mehr darauf, vor dem eigenen Tor sicher zu stehen – und der KFC agierte noch mehr im Stile einer Handballmannschaft, die den Ball um den Strafraum herum laufen ließ. Es schien daher nur eine Frage der Zeit zu sein, bis beim Kreisligisten die Kräfte schwinden und der Oberligist aus der gnadenlosen Feldhoheit endlich Kapital schlagen könnte. Mittelfeldspieler Luca Thissen erlöste die Gäste Mitte der zweiten Halbzeit und schob zum hochverdienten 2:0 aus KFC-Sicht ein (66.). Mit diesem Treffer war die Partie dann entschieden und die Moral der Neusser auch ein wenig gebrochen. Daiki Kamo, der wenige Augenblicke zuvor schon das 3:0 auf dem Fuß hatte, stand dieses Mal richtig und erhöhte (75.). Weitere Treffer fielen nicht mehr, so blieb es beim ungefährdeten Ergebnis.