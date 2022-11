3:0 im C-Liga-Derby: SSV ist erstmals Spitze Brensbach II nach Pause obenauf +++ SG Mossautal mit „unterirdischer“ Leistung

ODENWALDKREIS . Derbysieg für die SSV Brensbach II in der Kreisliga C: Gegen Lokalrivale SG Nieder-Kainsbach II gelang die Revanche vom Hinspiel, das die SSV II noch 0:1 verloren hatten. Diesmal siegten die Brensbacher mit 3:0 und erobern damit erstmals in dieser Saison den ersten Tabellenplatz.

TSV Höchst III – KSG Vielbrunn II 3:5 (2:3). Vielbrunns Reserve lieferte vor allem in der zweiten Hälfte eine überzeugende Vorstellung und gewann verdient. Schon in der ersten Hälfte markierten Robin Hass (4.), Maik Reinartz (25.) und Rico Rudel (35.) eine 3:2-Führung. Timo Knierim (16.) und Andre Santos (28.) hatten die Höchster jeweils herangebracht. Doch der Gast blieb zielstrebig, baute die Führung nach Toren von Hamza Batu (48.) sowie Leon Gadet (53.) auf 5:2 aus. Marc Schickling (78.) markierte den dritten Höchster Treffer.

SSV Brensbach II – SG Nieder-Kainsbach II 3:0 (0:0). Bereits in der ersten Hälfte besaß Brensbach die besseren Chancen. Georg Eidenmüller (30./38.) traf zweimal nur Aluminium. So ging es torlos in die Pause. Ein Schuss von Christoph Bardohl staubte Davide Rocco Lioi (72.) zum 1:0 ab. Schließlich war es Bardohl selbst, der in der 87. Minute das 2:0 markierte. Die spielfreudigen Gastgeber hatten aber noch nicht genug: Björn Dittmar (90.+2) packte in der Nachspielzeit noch ein Tor drauf.