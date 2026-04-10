3:0-Heimsieg: Pipinsried gewinnt "Krisenduell" gegen Schalding

Der FC Pipinsried kann doch noch gewinnen – Foto: Adrian Goldberg

Aufatmen beim FC Pipinsried! Lungwitz, Schröck und Kameraden haben am Freitagebend den SV Schalding-Heining mit 3:0 in Schach gehalten und damit 2026 erstmals dreifach punkten können. Der frühere Regionalligist kann damit wohl endgültig für eine weitere Bayernliga-Spielzeit planen - wenngleich die Gelb-Blauen ursprünglich ganz andere Ziele hatten. Immer prekärer wird hingegen die Lage für den SV Schalding-Heining, der nun hoffen muss, dass der Landkreiskontrahent FC Sturm Hauzenberg am Samstag beim TSV Kottern nicht leer ausgeht - ansonsten sind die Köck-Schützlinge endgültig im Abstiegskampf angekommen.





Der zweite Abschnitt begann mit einem Paukenschlag: Sebastian Keßler brachte den FCP unmittelbar nach dem Seitenwechsel nach einer Unachtsamkeit in der Schaldinger Defensive mit 1:0 (47.) in Front. Den Gästen fehlten die notwendige Durchschlagskraft, um der Partie eine Wende geben zu können. In der 71. Spielminute sorgte der stark spielende Florian Gebert für die Vorentscheidung. Der 25-Jährige besorgte in Torjägermanier das vorentscheidende 2:0. Wenig später flog SVS-Akteur Mohamed Bekaj mit der Ampelkarte vom Feld. In Unterzahl probierten die Niederbayern nochmal alles und hatten mit einem Alutreffer von Daniel Zillner, der einen Abpraller aus acht Metern an die Latte hämmerte, großes Pech (86.). Besser machte es "Pipi", das durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jaroud Kanze in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand besorgte.





"Die erste Halbzeit haben wir es gegen einen spielerisch guten Gegner ganz anständig gemacht und fast nichts zugelassen. Die zweite Hälfte begann mit dem frühen Gegentreffer denkbar schlecht. Nach vorne hatten wir nur wenige Aktionen, spätestens mit dem 0:2 und dem Platzverweis war die Messe gelesen. Es war sicherlich nicht alles schlecht - unterm Strich war es dann aber doch zu wenig, um punkten zu können", resümierte Schaldings Teammanager Jürgen Fuchs.