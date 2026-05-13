3:0-Heimsieg im Nachholspiel: Kieler MTV bezwingt Dänischenhagen von Ismail Yesilyurt · Heute, 00:26 Uhr · 0 Leser

Christoph Kloss (MTV Dänischenhagen) in den Fängen von Niels Schröder (Kieler MTV). – Foto: Ismail Yesilyurt

In einer Begegnung, die tabellarisch für beide Seiten keine Auswirkungen mehr auf Auf- oder Abstiegsfragen hatte, setzte sich der Kieler MTV am Dienstagabend mit 3:0 gegen den MTV Dänischenhagen durch. Vor rund 50 Zuschauern verdienten sich die Gastgeber den Erfolg vor allem durch eine höhere Anzahl an klaren Torchancen. Dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel, verdankten die Gäste unter anderem Christoph Kloss, der im zweiten Durchgang gleich zweimal für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie rettete.

Doppelschlag von Dampha sorgt für die Pausenführung Die Anfangsphase der Partie war zunächst von Nervosität und vielen langen Bällen geprägt. Dänischenhagen, an diesem Abend von Co-Trainer Stephan Wendt betreut, hielt über weite Strecken gut mit. „Wir haben achtunddreißig gute Minuten gehabt von Anfang an und konnten gut mit dem Gegner mithalten“, resümierte Wendt. Doch ein Abstimmungsproblem nach einer Ecke in der 39. Minute leitete die Wende ein: Abdoulaye Dampha verwertete eine Hereingabe von Jannik Boisen zum 1:0.

Timo Zils (Kieler MTV) stoppt hier Philip Albers (MTV Dänischenhagen). – Foto: Ismail Yesilyurt

Nur drei Minuten später legte Dampha nach einer starken Pressingaktion und Vorarbeit von Benett Schmidt zum 2:0 nach. MTV-Coach Paul Musiol beobachtete, wie der Führungstreffer Sicherheit gab:

„Das löste so ein bisschen die Rotation, die wir hatten, in eine Sicherheit um. Nach dem ersten Treffer hatten wir mehr Kontrolle und auch im Verlaufe der ersten Halbzeit hatten wir das Spiel im Griff“. Eigentor besiegelt den Endstand Nach dem Seitenwechsel kam Dänischenhagen druckvoll aus der Kabine und ließ den Ball spielerisch besser laufen, ohne jedoch den Anschlusstreffer zu erzielen. Mitten in diese Drangphase hinein fiel die endgültige Entscheidung: Nach einer scharfen Hereingabe des eingewechselten Claas Wolter lenkte Moritz Schweimer den Ball im Zweikampf unglücklich gegen die eigene Lattenunterkante und von dort ins Tor zum 3:0. Wendt zeigte sich

KMTV-Keeper Marc-Joel Henter hat den Ball vor Moritz Schomburg (MTV Dänischenhagen) abgefangen. – Foto: Ismail Yesilyurt