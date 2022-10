3:0-Heimsieg gegen Hessen Kassel

AUSGANGSLAGE

Die Gäste aus Kassel kamen mit dem Selbstvertrauen des ersten Saisonsiegs nach Ulm. Vier Punkte bedeuteten vor dem Spiel Platz 17.

Thomas Wörle schickte die gleiche Elf auf den Platz, die in Homburg begonnen hatte, es gab keine Veränderungen.

Der SSV spielte in weiß, die Gäste in schwarz.

SPIELVERLAUF

Bereits nach zwei Minuten tauchte Lucas Röser zum ersten Mal gefährlich vor dem Tor auf, nachdem er einen Gegenspieler umkurvt hatte. Torhüter Maximilian Zunker entschied das Duell aber für sich. Wie schon in Homburg setzte Thomas Wörle auf ein 3-4-3-System, auch Hessen Kassel bot eine Dreierkette auf, wobei bei beiden Mannschaften in der Defensive eine Fünferkette zu erkennen war.

Moritz Hannemann versuchte es in der 5. Minute mit einem Abschluss, dieser ging aber über das Tor. Zuvor hatte sich unser Team über links durchgespielt.

Die Gäste aus Kassel attackierten hoch, wie es Thomas Wörle bereits angekündigt hatte, die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen aber die Spatzen hatten durchaus die Möglichkeit, in Führung zu gehen.

Als sich Marcel Schmidts und Moritz Hannemann nach 17 Minuten über die rechte Seite durchkombiniert hatten, spielten sie Lucas Röser in eine gute Position, der kann aber nicht direkt abschließen und so brachte auch diese Großchance nicht die Führung.

Anders dann sieben Minuten später, über links wurde über drei Stationen schnell und direkt gespielt, Röser bediente Philipp Maier, der aus elf Metern zur Führung traf.

Es dauerte nur zwei Zeigerumdrehungen, da schlug unsere Mannschaft erneut zu. Marcel Schmidts schließt aus der Distanz ab, der Torhüter lässt den Ball klatschen und Lucas Röser schaltet am schnellsten zum 2:0.

In der 33. Minute war es wieder Marcel Schmidts der, der nach einem tiefen Ball von Moritz Hannemann abschloss, dieses Mal ging der Ball knapp vorbei.

Nach den Toren bekam der SSV noch mehr Sicherheit und übernahm die totale Kontrolle, außerdem spielten die Spatzen sehr guten Kombinationsfußball.

Ab der 38. Minute war unsere Mannschaft dann in Überzahl, denn Schiedsrichter Daniel Greef zeigte Kassels Torhüter Zunker nach einem Foul an Schmidts die rote Karte.

Nach dem Seitenwechsel hatten Röser (53.) per Kopf und Hannemann (62.) mit einem Schuss die ersten Möglichkeiten.

Was Tempo und Torgefahr angeht, konnte der zweite Durchgang nicht mehr mit dem ersten mithalten, der SSV hatte das Geschehen aber zu jeder Zeit im Griff und ließ Kassel nicht zur Entfaltung kommen.

In der 67. Minute wechselten die Spatzen drei Mal, gleichzeitig stellte Wörle auf eine Viererkette um.

Die 3.422 Zuschauer im Donaustadion sorgten für eine tolle Stimmung, rund 40 Vereine aus der Region hatten das Freikartenangebot wahrgenommen.

Endgültig für Klarheit sorgte dann der eingewechselte Patrick Dulleck in der 75. Minute. Nicolas Jann spielte einen tollen Pass in den Strafraum und Dulleck schloss aus spitzem Winkel in die lange Ecke ab.

In der Schlussphase hatten Dennis Chessa und Christoph Maier nochmals Gelegenheiten, die aber nicht zu weiteren Toren führten.

Der SSV spielte solide zu Ende und die Gäste aus Kassel hatten keine nennenswerten Aktion in der gesamten zweiten Halbzeit.



FAZIT & AUSBLICK

Hochverdient und mit schönem Fußball feiert der SSV Ulm 1846 Fussball den nächsten Heimsieg und festigt damit die Tabellenführung.

Weiter geht es am Freitag mit dem Auswärtsspiel bei den Kickers Offenbach, am 29.10. kommt dann der FC-Astoria Walldorf nach Ulm.