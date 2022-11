3:0-Heimsieg gegen den FC Silheim

Bereits am Samstag war der FC Silheim zu Gast im heimischen Brühlstadion.

In den ersten Minuten ließ der SVO den Ball schön in den eigenen Reihen laufen. Eine erste Halbchance nach wenigen Augenblicken wurde nicht genutzt. Unsere Jungs blieben weiter spielbestimmend und nach einem Freistoß von D. Schneider wurde der Gästekeeper zur Parade gezwungen. Im weiteren Verlauf war die Kühn-Elf besser, meistens fehlte jedoch die letzte Entschlossenheit im letzten Angriffsdrittel. Die Gäste kamen nach 44 Minuten zu ihrer ersten Möglichkeit, doch ein Elchinger Abwehrbein klärte zum Eckball. Im Gegenzug dann die Führung für unseren SVO: nach einem schönen Ball von N. Dick verlängerte S. Högg per Kopf und S. Karrasch schob den Ball überlegt ins Tor. So ging es mit der knappen Führung in die Kabinen.

Der zweite Durchgang startete mit einem Paukenschlag: nach einem abgewehrten Ball der Silheimer, nahm F. Ebert den Ball aus 24 Metern direkt und traf in den Winkel: Tor des Monats. Im weiteren Verlauf kontrollierten unsere Jungs das Spiel und versuchten die Entscheidung herbeizuführen. Leider scheiterte F. Ufschlag am stark reagierenden Torwart. Die Abwehr stand in den meisten Fällen sicher und M. Schneider organisierte das Spiel bärenstark im Mittelfeld. Von den Gästen kam relativ wenig. Zehn Minuten vor Ende änderte sich das und unser Torwart I. Amoh konnte den Ball glänzend aus dem Kreuzeck fischen. Wenig später zielte S. Högg nach einer Flanke etwas zu genau und der Ball ging knapp am Gehäuse vorbei. Unsere Jungs blieben gierig und in der 90. Minute konnte F. Ufschlag nach herrlichem Ball auf 3:0 stellen, was zugleich der Endstand war.