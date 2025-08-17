 2025-08-14T11:39:53.462Z

3:0-Heimsieg: Der LSK feiert ersten Oberliga-Dreier

Landesliga Lüneburg: Prigge bringt die Lüneburger auf Kurs

Der Lüneburger Sport-Klub Hansa hat den ersten wichtigen Sieg nach dem Aufstieg in die Oberliga Niedersachsen eingefahren. Nach der Auftaktpleite beim Heeslinger SC (1:5) lieferten die Salzstädter mit einem 3:0-Erfolg gegen Eintracht Braunschweig II die passende Antwort.

Allerdings hatten zunächst die Braunschweiger mehr vom Spiel. Deswegen war es umso wichtiger, dass Jona Prigge den Schwung der Gäste mit seinem Treffer brach (16.). Nach dem Seitenwechsel scheiterte dann Marian Kunze mit seinem Strafstoß an Torhüter Marko Rajkovacic, den Nachschuss donnerte Nico Hübner aber über die Linie (62.). Kurz darauf holte auch Kunze sein Versäumnis nach und machte den Deckel drauf (72.).

