3:0 Heimerfolg gegen den Haselünner SV

In der ersten Halbzeit hatte der FCL etwas mehr Spielanteile, konnte diese jedoch nicht nutzen. Die Defensive des FCL agierte jedoch sehr konzentriert und ließ kaum eine nennenswerte Torchance für den Gast zu. Daraus resultierte das 0:0 Halbzeitergebnis.

In der zweiten Halbzeit forcierte der FCL die Offensivbemühungen und kam folglich zu der verdienten Führung. Eine von Christian Räkers getretene Freistoßflanke fand in der 58. Minute Johannes Duisen, der aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfte. In der Folge boten sich weitere gute Gelegenheiten für den FCL, die vorerst ungenutzt blieben. In der 85. Minute jedoch behielt Michael Knieper nach einem hohen Ballgewinn im gegnerischen Strafraum die Übersicht und schloss aus spitzem Winkel gekonnt zum 2:0 und der damit verbundenen Vorentscheidung ab. In der Nachspielzeit fand eine von Tobias Küpker scharf hereingebrachte Flanke Johannes Duisen, der mit einem sehenswerten Flugkopfball den 3:0 Endstand markierte.