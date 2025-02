3:0-Heimerfolg gegen Ampfing: Eintracht Freising weiterhin ungeschlagen

Die Vorbereitung auf die restlichen Spiele in der Bezirksliga Nord läuft bei den Fußballern des SE Freising weiterhin gut. Nach dem 1:1-Remis am vorangegangenen Wochenende gegen das starke Team des Ost-Bezirksligisten SV Dornach trafen die Domstädter nun am Samstag auf einen alten Rivalen aus gemeinsamen Landesliga-Zeiten. Doch am Ende blieb dem TSV Ampfing keine Chance: Die Lerchenfelder gewannen den Testkick auf dem heimischen Kunstrasen gegen den Ost-Bezirksligisten aus dem Isental klar mit 3:0 (0:0).