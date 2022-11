30. Hallenfussball-Gerümpelturnier: Jetzt Anmelden

Nach zwei pandemiebedingten Ausfällen veranstaltet der SV Reute am 7.und 8. Januar 2023 in der Reutener Durlesbachhalle endlich wieder das traditionelle Hallenfußball-Gerümpelturnier für Freizeitmannschaften.

Gespielt wird mit Rundumbande, auf große Hallentore, mit 4 Feldspielern und einem Torwart plus beliebige Anzahl an Auswechselspielern. Dem Turniersieger winkt Preisgeld und der Wanderpokal “Hinder-Cup”, die Firma Hinder GmbH mit Sitz in Reute ist seit Jahren treuer Werbepartner des SV Reute. Neben dem Hauptturnier findet auch heuer wieder das „Hobby“-Turnier statt, bei dem die reinen Hobbyspieler im Vordergrund stehen. Hier wird es kein Preisgeld geben, sondern „lediglich“ Pokale. Bitte auf dem Anmeldeformular hinter das gewünschte Turnier ein Kreuzchen setzen. Beim Hauptturnier besteht keine Aktivenbeschränkung, beim Hobbyturnier ist der Einsatz von „Aktiven“ nicht erlaubt (maßgeblich für den Status „Aktive“ sind Pflichtspiel-Einsätze bei den Herrenmannschaften oder A-Junioren im DFBnet in der Saison 2022/2023, also ab 01.07.2022). Pro Team gibt es wieder drei „Joker“, es sind insgesamt drei erfolgte Einsätze in der Saison 2022/2023 in Kreisliga B oder Reservestaffel erlaubt („Härtefallregelung für Aushilfen“). Die Startgebühr beträgt 50 Euro, die Teams beim Hobbyturnier erhalten am Turniertag bei der Turnierleitung einen kleinen Verzehrgutschein. Die Anmeldung inklusive Mannschaftsliste bitte an die E-Mail-Adresse budenzauber@sv-reute.de senden. Erfolgte Anmeldungen werden per E-Mail bestätigt.