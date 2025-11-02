3:0 - Hagener SV schöpft neue Hoffnung im Tabellenkeller

Im Abstiegskampf der Bezirksliga gewann der Hagener SV nach zuvor sechs Niederlagen in Folge gegen den SV Viktoria Gmhütte mit 3:0 Toren und schöpft auf Tabellenplatz 15 neue Hoffnung auf den Klassenerhalt. Die Nichtabstiegsplätze sind wieder in greifbarer Nähe.

Erzielt mit seinem 6. Saisontor die Führung für den Hagener SV - Luca Kleine Heitmeyer – Foto: Fupa

Es war von Beginn an ein flottes Spiel mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. Die beste Chance hatte der Gastgeber nach einer halben Stunde Spielzeit, als Lukas Meyer mit einen Distanzschuß nur die Latte traf. Die zweite Halbzeit startete wie die erste Halbzeit mit knapp verpassten Möglichkeiten auf beiden Seiten. In der 55. Spielminute gelang Luca Kleine Heitmeyer nach feiner Vorarbeit von Lucas Draws die Führung für den Gastgeber. Die Gäste drückten in einer teilweise auch hektischen Partie auf den Ausgleich und der Hagener SV verteidigte den knappen Vorsprung mit allen Mitteln. Zehn Minuten vor dem Ende baute der Gastgeber durch Hendrik Rethmann gegen aufgerückte Gäste seine Führung auf 2:0 aus. Das war quasi die Vorentscheidung, zumal sich die Gäste in der Schlußphase durch eine rote Karte gegen Lukas Neves Alves nach einer Notbremse selbst schwächten. Til Engelmeyer stellte mit seinem Tor zum 3:0 in der Schlußphase den Endstand auf 3:0 für den Hagener SV.

"Glückwunsch an meine Mannschaft und an mein Trainerteam. Das war eine komplett gute Leistung. Jetzt heißt es weiter gut arbeiten,“ freute sich Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV) über den starken Auftritt seiner Mannschaft.

"Wir haben heute verdient 3:0 verloren. Von der ersten Minute an hat man bei dem Gegner gesehen, dass die es mehr wollten als wir. In der ersten Halbzeit konnte uns unser Torwart Jan im Spiel halten. Mit etwas Glück hätten wir auch in Führung gehen können. Leider haben uns heute die Basics gefehlt und haben vor jedem Gegentor einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Jetzt heißt es Mund abputzen und nächste Woche wieder Gas geben,“ sagte uns Trainer Marcel Ruschmeier (SV Viktoria Gmhütte).

So geht es weiter:

Der Hagener SV spielt am 9. November 2025 um 15.00 Uhr beim SSC Dodesheide.

Viktoria Gmhütte erwartet am 9. November 2025 um 14.00 Uhr den SV Bad Laer.