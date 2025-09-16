3:0 gegen Wilhelmshöhe - Obermelsungen setzt sich oben fest

Der TSV Obermelsungen bleibt in der Fussball-Verbandsliga der Frauen weiter ungeschlagen. Die Grün-Weißen feierten am vierten Spieltag den dritten Sieg und untermauerten ihre gute Form zu Saisonbeginn. Gegen die TSG Wilhelmshöhe gab es dank der Treffer von Paula Stöhr, Lucy Burkhardt sowie ein Eigentor einen 3:1 (2:0)-Erfolg.

Die Gastgeberinnen starteten stark in die Partie und setzten die Fuldastädter gleich unter Druck. Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, da ging der TSV mit 1:0 in Front. Nach einer starken Hereingabe von Leonie Bernreuter störte Paula Stöhr die TSG-Defensivspielerin Sabrina Schellhase, die den Ball ins eigene Tor drückte. Das Tor gab Obermelsungen, das ohne den etatmäßigen Übungsleiter Nils Engelhardt auskommen musste, weiter Rückenwind. Gerade einmal sieben Minuten später fiel der zweite Treffer durch Stöhr, die nach einer Ecke richtig stand und einköpfte. Wilhelmshöhe kam nach den beiden Gegentreffern etwas besser ins Spiel. Die gefährlichere Mannschaft blieben allerdings die Gastgeber, die durch Adrian Erbe und Larissa Warnecke gecoacht wurden. Doch trotz der Chancen von Bernreuter (21.) und Eva Raacke (25., 43.) blieb es zur Pause bei der 2:0-Führung.

Im zweiten Abschnitt machten die Gäste aus Kassel mehr Druck und waren aggressiver in ihrer Spielweise. Damit hatte Obermelsungen zunächst Probleme. Immer wieder kam die TSG gefährlich vor das Gehäuse der Heimelf. Der Anschlusstreffer zum 1:2 fiel dann allerdings durch einem Freistoß von Anika Müller aus der eigenen Hälfte, der sich in den rechten oberen Torwinkel senkte. Der Gegentreffer war wie ein Weckruf für Svenja Boge und Co., die nun wieder die Spielkontrolle übernahmen. Die eingewechselten Lucy Burkhardt, Nia Hentschel sowie Jette Schmitt brachten beim TSV frischen Wind und mehr Druck in der Offensive. Vergab Torschützin Stöhr in der 74. und 75. Minute noch den Treffer zum 3:1, klingelte es wenige Augenblicke später im Wilhelmshöher Kasten. Nach einer Flanke von Schmitt legte Bernreuter in der Mitte quer auf Burkhardt, die mit ihren zweiten Verbandsliga-Treffer den 3:1-Endstand besorgte.