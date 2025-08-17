3:0 gegen TUS Ennepetal. SV Lippstadt gibt Antwort nach Pokal Debakel

Keine drei Tage nach der Blamage im Westfalenpokal gegen den Landesligisten BV Bad Lippspringe zeigte die Mannschaft von Felix Bechtold eine Reaktion auf die Niederlage und revanchierte sich im Ligabetrieb mit einem souveränen 3:0 Heimerfolg gegen den TUS Ennepetal. Trotz der sechs Ausfälle um Kaps, Bulut, Neugebauer, Justus Meier, Franke und Kötter und einer dünn besetzten Bank reichte es am Ende für drei Punkte. Für die Tore sorgten Muja, Mannschaftskapitän Kaiser und Brosowski, der mit einem direkt verwandelten Freistoß den Schlusspunkt setzte.



Guter Start für Lippstadt-Weusthoff verhindert gegen Kaiser den Rückstand



In der Liebelt-Arena erspielten sich die Lippstädter in der ersten Hälfte ein spielerisches Übergewicht, es war direkt anzusehen das die Spieler mit Wut im Bauch auf Wiedergutmachung aus waren. Den ersten richtigen Warnschuss von Brosowski klärte Weusthoff mit einer Parade zur Ecke(13.). Auch im weiteren Verlauf des ersten Durchgangs gab Lippstadt zumeist den Ton an. Die beste Möglichkeit vergab Kapitän Kaiser, als sich Bimpeh nach einem langen Ball von Kohl etwas verschätzt hatte. Im Eins gegen Eins bewahrte Weusthoff seine Mannschaft vor einen möglichen Rückstand(40.).



Ennepetal im Vergleich zum Erkenschwick Spiel stark verbessert



Der TUS brauchte die ersten fünfzehn Minuten, um überhaupt nach der schwachen Vorstellung, gegen die SpVgg Erkenschwick am ersten Spieltag mit etwas Selbstvertrauen auftreten zu können. Zumeist kam der finale Abschluss nicht zustande, weil die Spielzüge meist vor dem Sechzehner endeten. Die spielerische Qualität am Ball, versuchte der TUS mit körperlicher Härte und im Zweikampfverhalten auszugleichen. Gegen Ende der ersten Halbzeit bot sich dem Team eine gute Gelegenheit. Nebi hatte auf der rechten Außenbahn viel Platz vor sich, sein verunglückter Schuss fand am zweiten Pfosten den einlaufenden Goles, doch bevor der zum Abschluss kommen konnte, ging ein Lippstädter im letzten Moment noch dazwischen(38.)



Mit einem 0:0 und Feldvorteilen für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. "Wir haben eine erste Halbzeit gesehen, die schon taktisch geprägt war" erkannte auch der Lippstadt Trainer.



Aus der kamen die Gäste aus Ennepetal deutlich energischer auf dem Platz zurück. Plötzlich rannte der TUS unermüdlich mit längeren Ballbesitzphasen auf das gegnerische Tor zu. Die Einstellung und der Wille passten, jedoch war die Qualität im letzten Drittel limitiert. Einzig Kevin Hagemann sah man seine höherklassige Erfahrung im spielerischen Momenten am Ball an. Lob bekam er auch vom gegnerischen Trainer: "Kevin Hagemann ist für die Liga schon eine ziemliche Bereicherung. Wir wussten, wenn wir ihn im Schacht halten, dann haben wir das Spiel auf Strecke auch unter Kontrolle". Nebi traf nur das Außennetz(48.), ein Tor von Simic wurde aufgrund einer Abseitsposition nicht anerkannt(52.). Ansonsten endeten die Offensivbemühungen des TuS für eine längere Zeit.



Die Tore fielen dafür auf der anderen Seite. "Wir wollten hinten kompakt stehen, den Laden erstmal dichtmachen". In der Sturm und Drangphase des TUS erzielte Muja nach einem hohen Ball des Außenverteidigers Kiyan Sadeghi mit einem leichten Lupfer das 1:0(58.) Nur sechs Minuten später hatte Ufuk eine geniale Idee, schickte Kaiser mit einem langen Ball in die Tiefe. Diesmal brachte die Nummer 28 den Ball im Eins gegen Eins im Tor unter, zum zwischenzeitlichen 2:0(64.). "Wir haben uns in die Partie reingearbeitet. In der Halbzeitpause haben wir ein, zwei Details verändert. Wir sind höher angelaufen, sind aggressiver gewesen und haben den Gegner zu mehr Fehlern gezwungen."



Brosowski erzielt einen herrlichen Freistoßtreffer



Trotz des zwei Tore Rückstandes, versuchte der TUS mit allen Mitteln die drohende Niederlage zu verhindern. Auf der anderen Seite hielt Lippstadt leidenschaftlich dagegen, verlagerte das Spielgeschehen vom eigenen Tor weg ins Mittelfeld. Es ging in der letzten halben Stunde oft hin und her, ohne das eine Mannschaft sich einen Vorteil erarbeiten konnte. Den Schlusspunkt der Partie setzte Fabian Brosowski, als er nach einem Foul an Böll in der Nachspielzeit mit einem direkt verwandelten Freistoß zum 3:0 den Deckel auf das Spiel setzte. "Uns war vorher bewusst, dass mit Ennepetal eine gut eingestellte Mannschaft in die Liebelt-Arena kommt. Deswegen ist es hier keine Selbstverständlichkeit, gegen so eine Mannschaft mit drei Toren zu gewinnen. Ich gebe meinem Trainerkollegen recht. Sicherlich ist das Resultat am Ende ein Tor zu hoch ausgefallen."



Bevor Trainer Felix Bechtold überhaupt sein Statement zum Spiel abgeben wollte, richtete er noch ein paar Worte im Namen der gesamten Mannschaft: "Ich möchte erstmal ein großes Dankeschön aussprechen. Unser Rasen war in einem Top-Zustand, das Stadion gepflegt, die Kabinen, die Trainingsplätze wurden alle in einem einwandfreien Zustand hergerichtet. Das ist nicht selbstverständlich. Deshalb bedanke ich mich im Namen der ganzen Mannschaft und des Vorstands dafür".



Speziell wollte er auch seine drei Nachwuchsspieler Tom Kocielnik, Shayan Sadeghi und Seungyoung Lee hervorheben: "Die Szene des Tages für mich sind die letzten fünf Minuten des Spiels. Die Einwechslungen von Tom mit seinen siebzehn Jahren, Shayan und Seungyoung die aus der U19 hochgezogen wurden. Wenn ich dann sehe wie sie mit voller Freude auf das Tor gegnerische Tor laufen, bestätigt das meinen Eindruck, das wird auf dem richtigen Weg sind" sieht sich der Lippstadt Trainer bestätigt.



Sebastian Westerhoff konnte mit der Leistung seiner Mannschaft, anders als noch bei der Niederlage gegen die SpVgg Erkenschwick zufrieden sein. Er haderte dabei mit der Höhe des Ergebnisses:"Ein 3:0 war es aus meiner Sicht nicht. Das Spiel ist ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen gewesen. Meine Mannschaft hat ein gutes Auswärtsspiel gezeigt. Im Gegensatz zum Erkenschwick Spiel war es ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Mit der Chance von Goles müssen wir eigentlich das Tor machen und in Führung gehen. An der ersten Hälfte habe ich nichts auszusetzen. Mit der Leistung war ich sehr zufrieden. Mit der Wiederanpfiff hatten wir gute Phasen im Spiel, wo wir ein Tick besser waren. Genau in der Phase, wo wir dem 1:0 näher waren, fällt dann das Tor für Lippstadt. Dass dann kurze Zeit später das 2:0 fällt ist dann einfach brutal."