3:0 gegen TSV 1860: TBM ist Kreispokalsieger in München

Von Beginn an diktiert der TBM das Spiel und lässt Ball und Gegner laufen. Nach fünf Minuten probiert sich Kerstin Frank aus der Distanz, aber der Ball geht drüber. Nur wenig später ist dann Nina Bründl in der Mitte durch und schiebt, an Keeperin Lisa-Marie Motl vorbei, den Ball zur frühen Führung ins Eck. Nur eine Minute später ist Toni Tewes auf links durch und in der Mitte verpasst Sheeva Seyfi die flache Hereingabe nur ganz knapp.

Wenig später andere Seite. Tewes ist auf rechts außen durch und bringt den Ball in die Mitte, dort nimmt Sheeva Seyfi den Ball kurz an und schießt aus der Drehung. Der Ball fliegt im hohen Bogen ins lange Eck. Fast gelingt Seyfi der Doppelpack. Die hohe Hereingabe von Greta Zambo springt auf dem Boden auf und hoch über Keeper und Seyfi ins Toraus. Nach dem Doppelschlag kontrolliert der TBM das Spiel. Nennenswerte Aktionen bis zur 39. Minute keine. Dann fängt Tewes den zu kurzen Abstoß ab und ihr Schuss geht am zweiten Pfosten vorbei. Kurz vor dem Seitenwechsel dann der erste Torschuss der Gastgeber. Julia Keller mit links aus zu spitzem Winkel. Kein Problem für Keeperin Nicole Maurer. Nur eine Minute später ist Keller, stark abseitsverdächtig, urplötzlich auf halblinks, völlig allein mit dem Ball unterwegs. Ihr Volleyschuss fliegt am TBM-Gehäuse vorbei. Danach ist Halbzeit.