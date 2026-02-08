3:0 gegen Oberligist: TSG Balingen mit souveränem Auftritt

Für die TSG Balingen setzt sich eine stabile Vorbereitung fort. Im Nachbarschaftsduell beim Oberligisten SSV Reutlingen gewann der Regionalligist mit 3:0 und bestätigte damit den positiven Eindruck der vergangenen Tage. Beide Vereine kämpfen in ihren Ligen um den Klassenerhalt, entsprechend ernsthaft war der Charakter dieses Tests.

Balingen knüpfte an den klaren 5:0-Erfolg unter der Woche gegen die TSG Tübingen an und zeigte erneut eine konzentrierte Leistung. Die Mannschaft trat von Beginn an organisiert auf, ließ defensiv wenig zu und suchte immer wieder den schnellen Weg nach vorne. In der 24. Minute zahlte sich das aus: Denis Latifovic brachte die Gäste verdient in Führung. Reutlingen versuchte, über Zweikämpfe und Tempo zurück ins Spiel zu finden, doch Balingen blieb strukturiert.

Kurz nach der Pause folgte der nächste Nadelstich. Amney Moutassime erhöhte in der 49. Minute auf 2:0 und verschaffte seiner Mannschaft zusätzliche Sicherheit. In der Folge kontrollierte Balingen das Spielgeschehen, ohne den Fokus zu verlieren. Reutlingen kam nur vereinzelt zu gefährlichen Aktionen, während die Gäste weiter diszipliniert verteidigten.