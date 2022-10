3:0 gegen Oberalting: Gilching entscheidet Derby erneut für sich - Gautinger SC verliert wieder Kreisklasse 2 im Überblick

Im ersten Durchgang waren die Gäste sogar näher dran am Torerfolg. „Wir hatten sechs Chancen, aber keiner hat das Tor getroffen“, haderte Ziehnert. Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Gastgeber unter Gautinger Mithilfe in Führung: Einen auf den kurzen Pfosten getretenen Freistoß faustete Keeper Andre Noske ins eigene Netz. „Das kann einem jungen Kerl passieren, er wird daraus lernen“, sagte Ziehnert.

Es war mal wieder ein hartes Stück Arbeit für den Gautinger SC, eine spielfähige Elf auf den Platz zu bringen. Obwohl das Spiel der zweiten Mannschaft vorsorglich abgesagt worden war, reichte es für die Partie der Ersten am Samstag beim SC Unterpfaffenhofen-Germering II gerade so. Mit Altherrenspieler Wolfgang Bertol, der nicht zum Einsatz kam, stand letztlich nur ein Ersatzspieler bereit. Das Spiel ging 0:3 verloren. Das Ergebnis war für den Trainer angesichts der Umstände aber zweitrangig.

Es könnte derzeit schlechter laufen für die Kreisklassen-Fußballer des SV Inning. Am Sonntag trennte sich das Team von Trainer Wolfgang Kampinski vom Tabellenzweiten TSV Alling mit 1:1. Damit haben die Inninger aus den jüngsten fünf Partien zehn Punkte gesammelt und befinden sich noch in Schlagdistanz zu Rang drei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigen würde.

Nach einem eigenen Einwurf liefen die Inninger jedoch in einen Konter und fingen sich den 1:1-Ausgleich durch den Führenden der Torschützenliste der Kreisklasse 2, Maximilian Grolik (33.). Im zweiten Durchgang hatten die Gäste einmal Glück, als Allings Torhüter Robin Remschmidt über den Ball trat, der Ball aber an den Pfosten kullerte. Die größte Chance der Allinger hingegen vereitelte SVI-Keeper Alexander Hein im Eins-gegen-eins. Somit blieb es bei der Punkteteilung, mit der beide Teams ordentlich leben konnten.

TSV Gilching-Argelsried II – TSV Oberalting-S. 3:0 (2:0) Tore: 1:0 M.Michl (2.), 2:0 Hänschke (26.), 3:0 Dayik (78.)

Nach dem 7:2-Hinspielsieg haben die Kreisklasse-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried II auch das zweite Saison-Derby gegen den TSV Oberalting-Seefeld klar für sich entschieden und die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 gefestigt. „Die Mannschaft hat eine starke Leistung abgeliefert. Vor allem in der ersten Halbzeit waren wir klar überlegen“, sagte Gilchings Trainer Robert Brand. Auch Gäste-Trainer Thomas Dötsch zollte dem Gegner Respekt. „Es hat schon einen Grund, warum Gilching dort oben steht. Wir haben verdient verloren, auch wenn das Ergebnis vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist.“ Bereits nach zwei Minuten brachte Gilchings Toptorjäger Maximilian Michl die Gastgeber per Abstauber nach einem Schuss von Lukas Hornung in Führung. Das 2:0 durch Tobias Hänschke fiel im Anschluss an einen zuvor abgewehrten Eckball aus kurzer Distanz – laut Dötsch allerdings aus klarer Abseitsposition. „Der Schiedsrichter hat sich die Bestnoten wirklich verdient“, bemerkte Oberaltings Trainer süffisant. Er stellte jedoch gleichzeitig klar: „Wir haben nicht wegen der Schiedsrichterleistung verloren, in der ersten Halbzeit waren wir total von der Rolle.“ Kurz vor dem Abpfiff besorgte Yasar Dayik den 3:0-Endstand. Mit 25 Punkten aus neun Spielen können die Gilchinger schon fast sicher für die Aufstiegsrunde planen, haben aber weiterhin ehrgeizige Ziele. „Wir wollen bis zum Winter ungeschlagen bleiben“, betonte Brand. Oberaltings Ausgangslage ist zwar komplizierter, doch im Rennen um die Plätze hinter Gilching geht es weiterhin eng zu. Dötsch: „Wir wollen noch den einen oder anderen Sieg holen. Noch ist alles offen.“ (te)