3:0 gegen Neuenstein- Aramäer sorgen spät für klare Verhältnisse

Die Aramäer Heilbronn starteten mit viel Druck und hatten in den ersten Minuten mehrere gute Chancen. Jermaine Wesley traf in der 5. Minute das Aluminium und nur drei Minuten später verfehlte Robert Grau das Tor nur knapp.

Trotz der Dominanz der Heilbronner hatten auch die Gäste aus Neuenstein ihre Möglichkeiten. In der 19. Minute landete ein Nachschuss nach einem Freistoß an der Latte. Wenig später verhinderte der Neuensteiner Torwart einen gefährlichen Konter der Aramäer. Eine strittige Situation gab es in der 35. Minute, als ein Neuensteiner Stürmer im Strafraum zu Fall kam. Der Schiedsrichter erkannte die Schwalbe und gab ihm die Gelbe Karte.

Kurz vor der Halbzeit, in der 38. Minute, fiel das erste Tor. Nach einem genialen Pass von Cedric Cramer wurde Jermaine Wesley im Strafraum gefoult. David Gotovac verwandelte den fälligen Elfmeter souverän zum 1:0.