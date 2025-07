3:0 gegen Ingolstadt II: Weiden auf Rang 1 - auch Cham stark

Der Samstag des Saisonauftaktes in der Bayernliga Nord war vor allem aus oberpfälzischer Sicht eine gelungene Veranstaltung. So ist Weiden nach dem souveränen 3:0 gegen Ingolstadt II bis mindestens Dienstag Tabellenführer. Auch Cham (2:1 gegen Jahn II) startete erfolgreich in die Saison. Darüber hinaus remisierten Hof und der WFV im Klassiker.