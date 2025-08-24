3:0 gegen Hainsfarth: Dillingen gelingt souveräner Saisonauftakt

Gut in der neuen Staffel angekommen scheint die umgruppierte SSV Dillingen, die zum ersten Mal seit gut acht Jahren wieder in der Kreisliga Nord Schwaben antrat: Der Heimsieg gegen den Vorjahressechsten TSV Hainsfarth zum Saisonauftakt war aufgrund einer seriösen und konzentrierten Leistung seltenst gefährdet. Obwohl man rund eine halbe Stunde in Unterzahl agieren musste, brachte man die 2:0-Führung ohne größere Probleme ins Ziel und baute diese sogar noch zum auch in dieser Höhe verdienten 3:0-Endstand aus.

Die Gastgeber waren nicht nur in Durchgang eins tonangebend, hatten deutlich mehr Ballbesitz und ließen nur wenige Strafraumaktionen der Nordrieser zu. Kurz vor der Halbzeitpause besorgte Dillingens Innenverteidiger Alban Nuraj nach einer maßgenauen Freistoßflanke seines Kapitäns Lavdim Isufi die verdiente Führung (41. Spielminute). Letzterer erhöhte nach 53 Minuten per Foulelfmeter gar auf 2:0, Hainsfarths Keeper Christoph Kolitsch hatte Adonis Isufi umgesenst und war dabei mit "Gelb", da sein Vergehen eher weniger ballorientiert war, gut bedient. Zuvor hatte Dillingens Keeper Michael Wagner mit einem fantastischen Reflex und einer Hand in Manuel-Neuer-Manier gegen David Hertle den Ausgleich verhindert (48.). Weniger gnädig agierte der die sehr faire Partie insgesamt dennoch sehr gut leitende Referee Lucas Trs (SC Biberbach/Schiedsrichtergruppe Augsburg) beim erst zweiten Foulspiel von SSV-Spielertrainer Dominik Riedinger, als er ihn mit der Ampelkarte des Feldes verwies (52.). Die Gäste konnten aus der Überzahl jedoch keinerlei Kapital schlagen und fingen sich gegen weiterhin souverän agierende Kreisstädter sogar noch den dritten Gegentreffer: Der eingewechselte Spielertrainer Alexander Kinder legte nach starker Ballannahme überlegt auf Adonis Isufi - 3:0 (71.) Hainsfarth kam nicht mehr zurück, Dillingen war schlussendlich sogar dem vierten Treffer näher.