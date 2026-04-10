3:0 gegen Breitenbrunn: Kareth legt im Titelrennen vor Bezirksliga Süd, der Freitag: Henning, Fehr und Hofner treffen beim klaren Heimsieg des TSV, der zumindest bis Sonntag die Tabellenführung übernimmt von Florian Würthele · Heute, 21:26 Uhr · 0 Leser

Drei Torerfolge durften die Karether im Flutlicht-Heimspiel gegen Breitenbrunn bejubeln. – Foto: Walter Keller

Im Meisterschafts-Dreikampf der Bezirksliga Süd hat der TSV Kareth vorlegen können. Die Lappersdorfer feierten am Freitagabend einen klaren 3:0 (2:0)-Heimsieg gegen den SV Breitenbrunn. Vor 123 Schaulustigen trugen sich Anton Henning (37.), Marco Fehr per verwandeltem Elfmeter (45.+1) und Stefan Hofner (58.) in die Torschützenliste ein.



Letztlich war's ein vollauf verdienter Erfolg der Lerch-Schützlinge, die das Geschehen dominierten und zumindest bis Sonntag die Tabellenführung übernehmen. Dann prallen der TB/ASV Regenstauf und der SV Wenzenbachim absoluten Spitzenspiel aufeinander. Die Gäste aus Breitenbrunn präsentierten sich ordentlich, hielten bis kurz vor der Halbzeitpause die Null und hielt den Schaden im zweiten Durchgang in Grenzen.



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Alles in allem ein sehr verdienter Sieg. Es war ein guter Auftritt der Mannschaft und eine gute Reaktion auf das Spiel am Montag. Jetzt freuen wir uns auf das Wochenende, damit wir uns ein bisschen erholen können. Anschließend fokussieren wir uns auf das Pokalspiel kommenden Mittwoch gegen den SV Wenzenbach.“



Michael Ferstl (Trainer SV Breitenbrunn): „In der ersten Halbzeit sind wir 30 Minuten lang gut gestanden und konnten auch den ein oder anderen Konter fahren. Dann fingen wir uns durch einen Stellungsfehler über links das 0:1 und dann in der Nachspielzeit das 0:2 durch einen Elfmeter. In der zweiten Hälfte konnten wir den Schaden in Grenzen halten. Kareth war das ganze Spiel überlegen und hat mehr als verdient gewonnen. Jetzt heißt es Kräfte sammeln und voller Fokus auf nächsten Samstag!





Alles auf einen Blick:



TSV Kareth-Lappersdorf: Niklas Kresz, Daniel Oppelt (88. Simon Fuchs), Raphael Kreitmeier (76. Nick Ulschmid), Jonas Kerler, Marco Fehr (62. Jonas Huber), Stefan Hofner, Peter Hofbauer (60. Jakob Volland), Leon Farahmand, Lukas Fritz (76. Silas Zahner), Arban Guraziu, Anton Henning

SV Breitenbrunn: Jonas Brüderlein, Michael Dirigl, Thomas Gmelch (84. Daniel Walter), Florin Terbea, Markus Waffler, Markus Bögerl, Julian Gromann (72. Michael Dietz), Jakob Brüderlein (55. Bastian Endl), Johannes Wolfsteiner (72. Jochen Mosandl), Sebastian Selch (57. Manuel Ferstl), Maximilian Selch

Tore: 1:0 Anton Henning (37.), 2:0 Marco Fehr (45.+1/Foulelfmeter), 3:0 Stefan Hofner (58.)

Schiedsrichter: Matthias Kraus (Rieden) - Zuschauer: 123