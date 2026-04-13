⚽ 3:0 geführt – und doch nur ein Punkt! Bitteres Remis für den SVB

Von Beginn an setzten wir unseren Matchplan gut um 💪 Wir kombinierten sicher, gewannen viele zweite Bälle und erspielten uns immer wieder gefährliche Aktionen nach vorne.

Am Sonntag empfingen wir den SV Soltau zum Heimspiel in Böhme – Anstoß war um 15:00 Uhr. Die Partie wurde von Schiedsrichter Wilfried Fricke geleitet, der das Spiel souverän und mit klarer Linie führte 👏 Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit hinweg fair und respektvoll – genau so wünscht man sich ein Fußballspiel! 🤝⚽

Wir blieben dran und machten weiter Druck!

➡️ In der 10. Minute war es dann soweit: Nico Sonders setzte sich stark durch und vollendete zur verdienten 1:0-Führung 🔥

➡️ Das 2:0 fiel nach einem echten Highlight:

Ein Freistoß von Max Zielasko aus rund 35 Metern wurde stramm aufs Tor gebracht 💣

Der Keeper konnte den Ball nur nach vorne abwehren – und ein eigener Spieler lenkte ihn unhaltbar ins Netz ⚽

👉 2:0 für den SVB!

Bis zur Halbzeit blieb das Spiel intensiv, aber auf Augenhöhe – wir hatten jedoch die klareren Aktionen.

🔄 Zweite Halbzeit – Erst Kontrolle, dann Chaos

Zur zweiten Hälfte stellten wir taktisch leicht um, um das Spiel weiter zu kontrollieren 🧠

➡️ In der 70. Minute dann die vermeintliche Vorentscheidung:

Wieder Nico Sonders, der sich stark durchsetzt und eiskalt zum 3:0 einschiebt ⚽🔥

👉 Zu diesem Zeitpunkt hatten wir das Spiel eigentlich im Griff.

⚠️ Schlussphase – Spiel kippt komplett

Doch danach verloren wir etwas die Ordnung…

➡️ 76. Minute – 3:1

Soltau kommt zurück ins Spiel und wittert plötzlich seine Chance 😬

➡️ 80. Minute – 3:2

Nach einer Flanke kommt es zu Abstimmungsproblemen in unserer Defensive,

der Ball wird unglücklich von Christian Kranz ins eigene Tor verlängert ⚽

Jetzt wurde es hektisch – Soltau machte immer mehr Druck!

➡️ 90. Minute – 3:3

Ein scharf hereingebrachter Ball wird unglücklich von Jonas Grots abgefälscht und landet im eigenen Tor…

👉 Ein bitterer Ausgleich in der Schlussphase 😔

🧤 Starke Leistungen & Teamgeist

Trotz allem gab es viele positive Dinge 💪

👏 Thorge Noack zeigte nach langer Pause ein starkes Spiel im Tor!

👏 Ein großes Dankeschön auch an Carsten Hörmann und Björn Korz aus der Altherren sowie an Joanna Au aus der 1. Damen, die uns unterstützt und ausgeholfen haben – starke Teamleistung vereinsübergreifend! 🖤🤍

🙌 Fazit

Ein Spiel, das wir lange klar im Griff hatten – am Ende aber leider aus der Hand geben 😤

Trotzdem bleiben wir seit 4 Pflichtspielen ungeschlagen 💪🔥

🙏 Danke!

Danke an alle Fans, Freunde und Unterstützer des SV Böhme 🖤🤍

Danke auch an den SV Soltau für ein faires Spiel 🤝

Und ein großes Lob an Schiedsrichter Wilfried Fricke für eine starke Spielleitung 👏

🔜 Ausblick

Nächsten Sonntag geht’s auswärts nach Tewel –

👉 dort wollen wir wieder 3 Punkte holen! 🔥

🖤🤍 #NURderSVB