⚽ 3:0 geführt – und doch nur ein Punkt! Bitteres Remis für den SVB

Am Sonntag empfingen wir den SV Soltau zum Heimspiel in Böhme – Anstoß war um 15:00 Uhr.
Die Partie wurde von Schiedsrichter Wilfried Fricke geleitet, der das Spiel souverän und mit klarer Linie führte 👏
Beide Mannschaften begegneten sich über die gesamte Spielzeit hinweg fair und respektvoll – genau so wünscht man sich ein Fußballspiel! 🤝⚽
Von Beginn an setzten wir unseren Matchplan gut um 💪
Wir kombinierten sicher, gewannen viele zweite Bälle und erspielten uns immer wieder gefährliche Aktionen nach vorne.
➡️ In der 10. Minute war es dann soweit:
Nico Sonders setzte sich stark durch und vollendete zur verdienten 1:0-Führung 🔥
Wir blieben dran und machten weiter Druck!
➡️ Das 2:0 fiel nach einem echten Highlight:
Ein Freistoß von Max Zielasko aus rund 35 Metern wurde stramm aufs Tor gebracht 💣
Der Keeper konnte den Ball nur nach vorne abwehren – und ein eigener Spieler lenkte ihn unhaltbar ins Netz ⚽
👉 2:0 für den SVB!
Bis zur Halbzeit blieb das Spiel intensiv, aber auf Augenhöhe – wir hatten jedoch die klareren Aktionen.
Zur zweiten Hälfte stellten wir taktisch leicht um, um das Spiel weiter zu kontrollieren 🧠
➡️ In der 70. Minute dann die vermeintliche Vorentscheidung:
Wieder Nico Sonders, der sich stark durchsetzt und eiskalt zum 3:0 einschiebt ⚽🔥
👉 Zu diesem Zeitpunkt hatten wir das Spiel eigentlich im Griff.
Doch danach verloren wir etwas die Ordnung…
➡️ 76. Minute – 3:1
Soltau kommt zurück ins Spiel und wittert plötzlich seine Chance 😬
➡️ 80. Minute – 3:2
Nach einer Flanke kommt es zu Abstimmungsproblemen in unserer Defensive,
der Ball wird unglücklich von Christian Kranz ins eigene Tor verlängert ⚽
Jetzt wurde es hektisch – Soltau machte immer mehr Druck!
➡️ 90. Minute – 3:3
Ein scharf hereingebrachter Ball wird unglücklich von Jonas Grots abgefälscht und landet im eigenen Tor…
👉 Ein bitterer Ausgleich in der Schlussphase 😔
Trotz allem gab es viele positive Dinge 💪
👏 Thorge Noack zeigte nach langer Pause ein starkes Spiel im Tor!
👏 Ein großes Dankeschön auch an Carsten Hörmann und Björn Korz aus der Altherren sowie an Joanna Au aus der 1. Damen, die uns unterstützt und ausgeholfen haben – starke Teamleistung vereinsübergreifend! 🖤🤍
Ein Spiel, das wir lange klar im Griff hatten – am Ende aber leider aus der Hand geben 😤
Trotzdem bleiben wir seit 4 Pflichtspielen ungeschlagen 💪🔥
Danke an alle Fans, Freunde und Unterstützer des SV Böhme 🖤🤍
Danke auch an den SV Soltau für ein faires Spiel 🤝
Und ein großes Lob an Schiedsrichter Wilfried Fricke für eine starke Spielleitung 👏
Nächsten Sonntag geht’s auswärts nach Tewel –
👉 dort wollen wir wieder 3 Punkte holen! 🔥