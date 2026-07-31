3:0-Gala zum Auftakt: Gildehaus stürmt an die Spitze

Was für ein Brett zum Saisonauftakt in der Kreisliga Bentheim. Mit einem deutlichen 0:3-Auswärtssieg setzte der TuS 1906 Gildehaus am ersten Spieltag ein dickes Ausrufezeichen bei Olympia Uelsen. Nach den letzten Jahren im sportlichen Niemandsland stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist der TuS bereit für den großen Sprung nach oben und schlüpft direkt in die Rolle des Titelkandidaten?

Die taktische Marschroute von Fischer saß bei jedem Akteur wie angegossen: kompakt stehen, die Abstände extrem kurz halten und im Spielaufbau absolut kein Risiko eingehen. Diese disziplinierte Ordnung ging voll auf. Angeführt von Rückkehrer Denis Salkovic, der nach seiner Zeit beim Landesligisten FC Schüttorf 09 spürbar ein ganz anderes, höheres Niveau auf den Platz zauberte, dominierten die Gäste das Geschehen nach Belieben. Zusammen mit seinem Bruder Daris Salkovic lenkte er das Spiel mit enorm viel Ruhe und Übersicht. Mit dieser glänzend eingestellten spielerischen Qualität im Kader untermauern die Gildehauser die Ambitionen, in dieser Saison ganz oben anzuklopfen und den Wiederaufstieg anzustreben.

Trotz der Gildehauser Dominanz blieb es eine hochintensive Partie, die vor allem von den Emotionen der Kulisse lebte. Zahlreiche fanatische Zuschauer hatten den Weg nach Uelsen gefunden und sorgten für viel Bewegung am Seitenrand. Olympia Uelsen versuchte mit viel Kampfgeist dagegenzuhalten, kam spielerisch aber kaum zur Entfaltung. Bezeichnend für den glücklosen Auftritt der Heimelf war eine gefährliche Torchance, die krachend am Pfosten landete – es sollte die einzige echte Großchance für Olympia bleiben. Gildehaus ließ sich davon überhaupt nicht beirren, spielte hochgradig geduldig weiter und nutzte die Standardsituationen eiskalt aus.

Neben den Toren gab es an der Seitenlinie noch eine absolut kuriose und amüsante Szene, die für heftige Lacher sorgte. Während Fischer leidenschaftlich coachte, lief ein intensiver Zweikampf direkt an der Seitenlinie. Ein Spieler versuchte engagiert den Ball zu erobern, rutschte dabei jedoch in die Coaching-Zone. Anstelle des Spielgeräts erwischte die Grätsche eiskalt den Trainer, sodass Fischer komplett unterlaufen und unsanft von den Beinen geholt wurde. Glücklicherweise lief die Aktion glimpflich und schmerzfrei ab, doch die Slapstick-Einlage war definitiv der Lacher des Abends. Kurz vor dem Pausenpfiff, in der 45. Minute, explodierte der Gästeblock dann sportlich das erste Mal. Nach einer scharf getretenen Ecke fiel der Ball direkt vor die Torlinie, wo L. Stegemerten aufmerksam reagierte und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Ein psychologisch perfekter Zeitpunkt, der tiefe Wirkung hinterließ.

Stegemerten-Doppelpack bricht jede Uelsener Hoffnung

Direkt nach dem Seitenwechsel legten die Gäste energisch nach und erstickten jede Uelsener Hoffnung im Keim. In der 57. Minute war es erneut eine Ecke, die für die Vorentscheidung sorgte. N. Stegemerten schraubesich im Strafraum am höchsten und versenkte den Ball per Kopf unhaltbar zum 0:2. Zu diesem Zeitpunkt war das Ding gelaufen, und der Frust bei der Heimelf kochte sichtlich über. Ein Spieler von Olympia Uelsen rief seinen Mitspielern völlig bedient zu: „Ein 3:0-Rückstand in einem Heimspiel, das kann nicht sein. Arbeiten, arbeiten, kommt schon.“ Auch Torwart Ekkel ärgerte sich maßlos über die Situation und versuchte, seine Vorderleute wachzurütteln: „Jungs, das muss besser werden, kommt schon, ein bisschen mehr.“

Doch das große Aufbäumen blieb aus. Nur wenige Minuten später, in der 63. Minute, folgte der Todesstoß durch einen blitzschnellen, lehrbuchmäßigen Angriff über die Außenbahn. Der gerade erst eingewechselte Rott stand am Ende der Kombination perfekt und schloss eiskalt zum 0:3-Endstand ab.

Absolut verdienter Erfolg trotz mangelnder Torausbeute

In der verbleibenden Spielzeit verwaltete die Mannschaft aus Gildehaus das Ergebnis clever und ließ defensiv überhaupt nichts mehr anbrennen. Zwar konnte sich Uelsen in der Schlussphase noch eine kleine Minichance erarbeiten, doch an der totalen Überlegenheit der Gäste rüttelte das nicht mehr. Am Ende war dieser Dreier für die Gäste absolut verdient und keineswegs zu hoch ausgefallen. Gildehaus besaß sogar noch die Möglichkeiten, das Ergebnis durch weitere hochkarätige Chancen noch deutlicher in die Höhe zu schrauben. Das Timing der Tore – jeweils direkt vor der Pause und unmittelbar zu Beginn der zweiten Halbzeit – war schlichtweg ein Beweis echter Qualität.

Nach dem Abpfiff war die Enttäuschung bei der Heimelf riesig. Dem langjährigen Uelsen-Trainer Tobias Vennegeerts, der bereits seit vielen Jahren die sportliche Verantwortung trägt, stand die Unzufriedenheit tief ins Gesicht geschrieben. Völlig bedient resümierte er kurz nach dem Spiel: „Es ist einfach extrem schade um das Ergebnis. Ich hatte mir heute deutlich mehr erhofft.“ Mehr Worte verlor er in diesem Moment nicht. Mit dieser reifen und hungrigen Leistung hat die Truppe um den Trainer eindrucksvoll klargestellt, dass der Weg zur Meisterschaft in dieser Saison nur über sie führt.

SV Olympia Uelsen: Ekkel, Nick Lichtenberg, Kerperin, Veddeler (76. Lucas), Hölman, Bosch, Kuite, Wolf (58. Richter), Niko Lichtenberg (87. Stiepel), Holstein, Nyhuis.

TuS 1906 Gildehaus: Wittrock, L. Stegemerten, Daris Salkovic (86. S. Brandt), Gleis, Heddendorp, Egbers, N. Stegemerten (75. Horstjann), Luksherm (68. Beckmann), Denis Salkovic (83. Iwinski), N. Brandt (61. Rott), Weinberg.

Tore: 0:1 L. Stegemerten (45.), 0:2 N. Stegemerten (57.), 0:3 Rott (63.).