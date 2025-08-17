3:0-Führung verspielt - RSV Praest und SV Spellen teilen die Punkte

Der Bezirksliga-Absteiger RSV Praest hat zum Saisonauftakt eine komfortable 3:0-Führung aus der Hand gegeben und musste sich am Ende mit einem 3:3-Unentschieden gegen den SV Spellen zufriedengeben. Der späte Ausgleich traf die Hausherren in einer hektischen Schlussphase besonders hart.

Marvin Beikirch brachte den RSV mit einem frühen Doppelpack in Front und stellte die Weichen auf Sieg. Noch vor der Pause erhöhte Joel Ising zum 3:0 – die Zuschauer wähnten ihre Mannschaft bereits klar auf der Siegerstraße.

Spielverlauf wendet sich

Doch der SV Spellen kam nach dem Seitenwechsel mit veränderter Taktik zurück ins Spiel. Innerhalb weniger Minuten verkürzten die Gäste durch Rico Schendel und Leroy Badu auf 3:2. Die Partie entwickelte sich nun zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten, die Intensität nahm spürbar zu.

Lucky Punch in der Schlussphase

Als die Nachspielzeit bereits lief, war es schließlich erneut Badu, der zur Stelle war und für die Gäste den umjubelten Ausgleich markierte. Damit musste sich der RSV Praest trotz starker erster Hälfte mit nur einem Punkt begnügen.

Trainer äußert sich

„Wir haben nicht aufgegeben und haben ein anderes Gesicht gezeigt im zweiten Durchgang, dafür wurden wir belohnt“, so Tyrann.