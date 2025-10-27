3:0-Führung innerhalb von 13 Minuten verspielt – Neuried hadert nach Remis gegen 1860 III

Eigentlich war am Samstag alles angerichtet für den nächsten Neurieder Befreiungsschlag. Bis in die Schlussphase hinein sah es so aus, als würden die Würmtaler auswärts bei der dritten Mannschaft des TSV 1860 München – zum ersten Mal in dieser Kreisliga-Saison – den zweiten Sieg in Serie einfahren. Trotz einer komfortablen 3:0-Führung der Gäste bis zur 78. Spielminute entrissen die Löwen Neuried am Ende aber doch noch den sicher geglaubten Dreier. „Das ist sehr schade, weil wir bis dahin unsere beste Saisonleistung abgerufen haben. Die Verteidigungsmentalität war da und auch am Ball waren wir gut“, sagte der geknickte Cheftrainer Thomas Hiechinger.

Schon nach neun Minuten zirkelte Neurieds Standard-Spezialist Marko Ralic einen Freistoß sehenswert zur Führung ins Tor. Auch in der Folge blieben die Gäste überlegen und ließen in der Defensive kaum Möglichkeiten zu. „Das Ziel war, den Gegner in Bewegung zu kriegen. Das ist uns super gelungen, eine sehr reife Leistung“, analysierte Hiechinger. Folgerichtig erhöhte Startelf-Rückkehrer Mark Ziemann kurz vor der Pause auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel legte Ralic den dritten Treffer nach. „Ab der 70. Minute sind wir dann plötzlich ein bisschen nachlässig geworden“, monierte der Coach. Ein „unglückliches Billardtor“ (Hiechinger) zum Anschluss brachte auf Seiten der Löwen die Hoffnung zurück. Zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verkürzten die Gastgeber mit einer Kopie des ersten Treffers auf 2:3. „Wir wollten aktiv bleiben und sind auf die Entscheidung gegangen. Vielleicht war das unklug“, meinte der TSV-Trainer. Der Mut rächte sich in der Nachspielzeit: 1860 schaltete schnell um und traf zum Ausgleich, allerdings sei ein „klares Foulspiel“ in der Entstehung nicht geahndet worden, monierte Hiechinger.