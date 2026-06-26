"30 Fahrzeuge im Autokorso": SG Soonwald krönt außergewöhnliche Saison

Bad Kreuznach. Fast die gesamte Saison über stand die SG Soonwald an der Tabellenspitze der A-Klasse Bad Kreuznach. Lediglich eine Niederlage Mitte April beim FC Bad Sobernheim brachte kurzzeitig Spannung ins Titelrennen, ehe die Mannschaft mit einer beeindruckenden Konstanz zurückschlug und sich am vorletzten Spieltag verdient die Meisterschaft sicherte.
Wie der Verein den Rückschlag wegsteckte, welche Bedeutung der Titel für die gesamte Spielgemeinschaft hat und warum Spielertrainer Lars Flommersfeld von einer besonderen Symbiose spricht, erzählt er im Meisterschaftsporträt.
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Besonders für Flommersfeld hatte der Titel und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga eine ganz besondere Bedeutung. „Für mich war es die erste Meisterschaft als Trainer. Das ist einfach unbeschreiblich“, sagt er rückblickend. Dass beim entscheidenden Spiel so viele Gesichter aus den Ortschaften der Spielgemeinschaft mitfieberten, habe den Moment noch emotionaler gemacht.
Dabei war der Erfolg keineswegs das Ergebnis einer kurzen Hochphase. Die SG Soonwald überzeugte über die gesamte Saison hinweg durch bemerkenswerte Konstanz. Zwar verliefen längst nicht alle Partien nach Plan, doch genau darin sieht Flommersfeld den größten Erfolgsfaktor: „Auch wenn es im Spiel mal nicht gut lief, sind wir immer ruhig geblieben und haben bis zum Schluss an uns geglaubt. Dadurch haben wir viele Spiele am Ende noch für uns entschieden.“ Hinzu kam eine Mannschaft, die nicht nur auf dem Platz funktionierte. „Wir sind eine absolut homogene Truppe – sowohl sportlich als auch menschlich.“
Einen Schlüsselmoment machte der Trainer bereits deutlich früher aus. Der spektakuläre 4:3-Heimsieg gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II im März. Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor war nach der Niederlage gegen den selben Gegner eine Negativserie gestartet. Diesmal verlief die Geschichte anders. „Ab diesem Zeitpunkt war ich überzeugt davon, dass wir Meister werden.“ Tatsächlich blieb Soonwald anschließend bis zum Titelgewinn nahezu fehlerfrei.
Dass die Mannschaft so konstant auftreten konnte, lag für Flommersfeld auch an ihrer besonderen Zusammensetzung. Eine erfahrene Achse verlieh Stabilität, während junge Spieler wie Luca Reckert oder Thorben Fontius trotz ihres A-Jugend-Alters bereits tragende Rollen übernahmen: „Sie haben unglaublich schnell gelernt und die Erfahrungen der älteren Spieler hervorragend angenommen.“
Gleichzeitig habe sich auch das Umfeld in den vergangenen beiden Jahren enorm weiterentwickelt. „Wir haben einen eigenen Fanklub, der die Jungs voranpeitscht“, verrät Flommersfeld. Zu dem sei der Betreuerstab gewachsen und habe der Mannschaft in vielen Bereichen zusätzliche Professionalität verliehen. „Seitdem ich hier bin, hat sich einiges getan und zum absolut Positiven verändert“, ist Flommersfeld stolz.
Ganz ohne Rückschläge verlief der Weg zur Meisterschaft dennoch nicht. Besonders die überraschende erste Saisonniederlage beim FC Bad Sobernheim setzte die Mannschaft unter Druck. „Uns war klar, dass wir uns jetzt keine Ausrutscher mehr erlauben dürfen - sonst ermöglichen wir dem VfL Simmertal am letzten Spieltag gegen uns ein Meisterschaftsfinale.“ Hinzu kam wenige Tage vor dem tatsächlichen Titelgewinn beim 4:2-Auswärtssieg in Hackenheim die schmerzhafte Niederlage im Kreispokalfinale gegen den TuS Waldböckelheim (1:2). „Diese Woche war mental extrem strapazierend“, erinnert sich Flommersfeld.
Einzelne Spieler als Titelgaranten möchte der Trainer indes nur ungern herausheben. Stellvertretend nennt er dennoch Kapitän Leon Kellerer. Der Offensivspieler blieb seinem Heimatverein trotz höherklassiger Angebote treu und sammelte in der vergangenen Saison beeindruckende 51 Scorerpunkte. Außerdem beeindruckte Flommersfeld Torhüter Simon Nestler, der nach seinem Kreuzbandriss im Winter so gut wie jede Trainingseinheit besuchte. „Er hat danach nur ein einziges Mal gefehlt. Obwohl er gar nicht spielen konnte, war er immer da. Das sagt sehr viel über seinen Charakter aus.“
Mindestens genauso emotional wie die Meisterschaft selbst verlief anschließend die Feier. Nach dem abschließenden Saisonspiel beim VfL Simmertal setzte sich ein Autokorso mit rund 30 Fahrzeugen in Richtung SG-Vereinsheim in Bewegung. Vorneweg präsentierten Cabriofahrer die Meisterpokale der ersten und zweiten Mannschaft. Am Ziel warteten bereits zahlreiche Fans mit Pyrotechnik auf die Mannschaft. „Das war absolutes Gänsehaut-Feeling“, erzählt Flommersfeld. Im Anschluss wurde bis tief in die Nacht gefeiert. In der aktuellen letzten Juniwoche befindet sich die Mannschaft auf Abschlussfahrt auf Mallorca.