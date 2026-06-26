"30 Fahrzeuge im Autokorso": SG Soonwald krönt außergewöhnliche Saison Konstanz, Zusammenhalt und ein ganze Ortschaften feiern den Meistertitel +++ Lars Flommersfeld erlebt seine erste Spielertrainer-Meisterschaft von Max Schäfer · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Allen Grund zum Feiern hatte die SG Soonwald nach dem vorletzten Spieltag der abgelaufenen Saison. In Hackenheim krönte sich die Elf von Spielertrainer Lars Flommersfeld zum Champion der A-Klasse Bad Kreuznach.

Bad Kreuznach. Fast die gesamte Saison über stand die SG Soonwald an der Tabellenspitze der A-Klasse Bad Kreuznach. Lediglich eine Niederlage Mitte April beim FC Bad Sobernheim brachte kurzzeitig Spannung ins Titelrennen, ehe die Mannschaft mit einer beeindruckenden Konstanz zurückschlug und sich am vorletzten Spieltag verdient die Meisterschaft sicherte. Wie der Verein den Rückschlag wegsteckte, welche Bedeutung der Titel für die gesamte Spielgemeinschaft hat und warum Spielertrainer Lars Flommersfeld von einer besonderen Symbiose spricht, erzählt er im Meisterschaftsporträt.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. Besonders für Flommersfeld hatte der Titel und der damit verbundene Aufstieg in die Bezirksliga eine ganz besondere Bedeutung. „Für mich war es die erste Meisterschaft als Trainer. Das ist einfach unbeschreiblich“, sagt er rückblickend. Dass beim entscheidenden Spiel so viele Gesichter aus den Ortschaften der Spielgemeinschaft mitfieberten, habe den Moment noch emotionaler gemacht.

Dabei war der Erfolg keineswegs das Ergebnis einer kurzen Hochphase. Die SG Soonwald überzeugte über die gesamte Saison hinweg durch bemerkenswerte Konstanz. Zwar verliefen längst nicht alle Partien nach Plan, doch genau darin sieht Flommersfeld den größten Erfolgsfaktor: „Auch wenn es im Spiel mal nicht gut lief, sind wir immer ruhig geblieben und haben bis zum Schluss an uns geglaubt. Dadurch haben wir viele Spiele am Ende noch für uns entschieden.“ Hinzu kam eine Mannschaft, die nicht nur auf dem Platz funktionierte. „Wir sind eine absolut homogene Truppe – sowohl sportlich als auch menschlich.“ Sieg gegen Meisenheim II als Knackpunkt Einen Schlüsselmoment machte der Trainer bereits deutlich früher aus. Der spektakuläre 4:3-Heimsieg gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II im März. Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor war nach der Niederlage gegen den selben Gegner eine Negativserie gestartet. Diesmal verlief die Geschichte anders. „Ab diesem Zeitpunkt war ich überzeugt davon, dass wir Meister werden.“ Tatsächlich blieb Soonwald anschließend bis zum Titelgewinn nahezu fehlerfrei.