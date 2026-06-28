3:0-Erfolg im ersten Testspiel

– Foto: Björn Franz

Wegen der hohen Hitze, wurde der Anstoß des ersten Testspiels auf 11 Uhr vorverlegt und die Spielzeit auf 2×30 Minuten angepasst. In der ersten Viertelstunde neutralisierten sich beide Teams. Nach einer Trinkpause köpfte Steinbachs Neuzugang Bleron Krasniqi aus kurzer Distanz rechts am Winkel vorbei. Nachdem Eisbachtals Schlussmann gerade noch vor Jakob Pfahl zur Stelle war (26.), zielte Bleron Krasniqi aus rund 18 Metern etwas zu hoch (27.). Die Sportfreunde kamen kurz vor der Pause zu einem Schuss durch Louis Kollang (29.). Torwart Kevin Ibrahim konnte den Abpraller gerade noch vor einem Stürmer in den Griff bekommen.

Die zweite Hälfte

Die Hausherren wechselten acht Mal in der Pause. Lediglich die drei Testspieler Joshua Uwakhonye (Borussia Mönchengladbach II), Kevin Foleu-Tene (RCO Agde, Frankreich) und Vladislav Kalyn (Probiyn, Ukraine) spielten die gesamten 60 Minuten durch.

Gleich die erste Aktion nach dem Seitenwechsel führte zur Steinbacher Führung. Auf Flanke von links, schoss ein Abwehrspieler den Ball ins eigene Tor (31.). Wenig später legte die Heimelf den zweiten Treffer nach. Serkan Firat hatte die Abwehr ausgetanzt und zu Amin Husovic quergelegt. Der Neuzugang aus der SV Wehen Wiesbaden U19 schob in der 38. Minute zum 2:0 ein. Fünf Minuten vor Schluss traf Serkan Firat noch zum 3:0-Heimsieg für den Fußball-Regionalligisten.