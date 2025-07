3:0: Buchbach lässt Hankofen keine Chance

849 Zuschauer kamen am Sonntag-Nachmittag nach Buchbach, wo sich der heimische TSV und die SpVgg Hankofen-Hailing am 1. Spieltag der Regionalliga Bayern gegenüberstanden. Eine Überraschung blieb aus, die klar favorisierten Oberbayern hielten die Schützlinge von Coach Tobias Beck souverän mit 3:0 nieder und stellten ihre Heimstärke damit einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis.

Die Gäste versteckten sich beim amtierenden Vizemeister nicht und konnten die ersten 45 Minuten relativ ausgeglichen gestalten, wenngleich die Petrovic-Truppe früh in Führung hätte gehen können. Ein Schuss von Albano Gashi konnte gerade noch von der Linie gekratzt werden (4.). Auf der Gegenseite wurde ein gefährlicher Schuss von Neuzugang Tobias Gayring im letzten Moment abgeblockt (7.). In der 20. Minute stand erneut Gashi im Mittelpunkt. Der Offensivmann zog aus 20 Metern ab und bei seinem abgefälschten Versuch musste sich SpVgg-Goalie Sebastian Maier erstmals gehörig strecken. Die Partie plätscherte anschließend etwas vor sich hin und das 1:0 (40.) deutete sich nicht unbedingt an. Einen Steckpass von Tobias Sztaf schob Tobias Stoßberger überlegt ein.