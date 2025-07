3:0-Auswärtserfolg des TSV Langquaid

Überzeugende Vorstellung bei den Innstädtern aus Simbach --- Die Weiß-Blauen aus dem Laabertal starteten, obwohl sie einige arrivierte Spieler nicht zur Verfügung hatten, auf der Sportanlage in Kirchberg voller Elan in eine Partie, die für beide Teams nach ihrem verpatzten Auftakt die künftige Blickrichtung in der Tabelle der Bezirksliga West festlegen sollte. Schon nach vier MInuten hätte es im Kasten der Einheimischen klingeln können, als der gut aufgelegte Kevin Kandsperger auf Taktgeber Benedikt Köppel zurücklegte, der jedoch an Torhüter Valentin Zeiler scheiterte. In der 11. Minuten waren die beiden wieder am Werk, diesmal jagte Benedikt Köppel das Spielgerät aus elf Metern über die Latte. Die erste und einzige nennenswerte Offensiv-Aktion hatten die ASCKler in der 14. Minute durch einen gewaltigen, zu hoch angesetzten Distanzschuss des Ex-Karethers Alexander Fuchshuber, der den jungen Jannik Möller - er vertrat den bei der Anreise in einen Verkehrsunfall verwickelten David Meißner souverän - noch nicht zum Eingreifen zwang. Dominatoren auf dem Feld waren weiterhin die Gäste, die recht flüssig kombinierten und sich in der 15. Minute eine weitere gute Möglichkeit durch Stefan Schauer nach Vorarbeit von Kevin Kandsperger schufen. Nach 20 Minuten war die in der Luft liegende Führung fällig: Der wendige Dennis Kandsperger konnte nur noch durch eine regelwidrige Attacke am Abschluss gehindert werden, Florian Brunner nutzte den Strafstoß zum 0:1. Drei Minuten später stand der Außenpfosten einem Treffer durch Dennis Kandsperger im Wege und Benedikt Köppel fand mit seinem Abschluss - noch nicht - das rechteckige Ziel. Eine Co-Produktion der Köppel-Brüder führte in der 26. Minute dann zum Erfolg: Korbinian hatte aufgelegt, Benedikt vollendete mit einem Flachschuss in die linke Ecke, 0:2. Florian Brunners fulminanter 30m-Schuss forderte die Fäuste des ASCK-Schlussmanns in der 36. Minute und Dennis Kandspergers Kopfball - nach Flanke von Kapitän Christoph Blabl - prallte von der Unterkante zurück. Als der umsichtige Schiedsrichter Tobias Küblböck (SV Blau-Weiß Untergriesbach) zur Halbzeit pfiff, waren die Hausherren mit dem Zwei-Tore-Rückstand noch gut davongekommen.