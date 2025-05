30 000 sehen Hachings Abschied

SpVgg zu Gast beim Aufsteiger Dynamo Dresden – Betrug mit Tickets

Die SpVgg Unterhaching erwartet beim Saisonfinale der 3. Liga ein Heimspiel vor einer großen Kulisse. Für die Partie am heutigen Samstag (13.30 Uhr) gegen Dynamo Dresden werden knapp 30 000 Zuschauer erwartet. Aus Sicht von SpVgg-Cheftrainer Vitali Matvienko sind das gute Rahmenbedingungen für seine Mannschaft, um sich auf das Toto-Pokalfinale die Woche drauf beim Regionalligisten FV Illertissen einzustimmen. „Wir möchten die Stimmung mitnehmen Richtung Pokalfinale“, meint Matvienko mit Blick auf das Spiel im ausverkauften Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion. „Wir wollen uns sehr gut präsentieren und selbstbewusst ins Pokalfinale reingehen.“

Pokalfinale voll im Hachinger Fokus

Der 33-Jährige dürfte in Dresden einen Kader aufbieten, der in Illertissen den Pokalsieg einfahren soll. U19-Junioren-Nationaltorwart Konstantin Heide steht nicht im Tor. Der 19-jährige befindet sich bei einem DFB-Lehrgang in Dänemark inmitten der Vorbereitung auf die U19-EM im Juni in Rumänien. Kai Eisele wird Heide vertreten. Aus dem gleichen Grund wie Heide fehlt zudem auch U19-Nationalspieler Maximilian Hennig. Fragezeichen stehen indes noch hinter den Einsätzen von Ihorst, Sebastian Maier, Thomas Winklbauer und Boipelo Mashigo.

Ob von den Hachinger Fans tatsächlich alle Ticketinhaber im Stadion dabei sein werden können, bleibt aufgrund krimineller Vorgänge bei Verkäufen von Eintrittskarten noch vollkommen offen. Nach Angaben des Traditionsklubs aus der sächsischen Landeshauptstadt seien in der Vergangenheit bei Dresdner Heimspielen dutzende Betrugsfälle hinsichtlich gefälschter Tickets bekannt geworden. Kriminelle sollen unechte Eintrittskarten über nicht autorisierte Zweitmarktplattformen in den Umlauf gebracht haben.

Möglicherweise könnte bei diesen Betrugsfällen auch das Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching betroffen sein. Hier gab es eine hohe Nachfrage und die Partie ist schon seit Wochen ausverkauft. Dynamo Dresden warnte deshalb davor, Tickets für Dresdner Heimspiele auf unautorisierten Verkaufsstellen zu erwerben.