3 wichtige Points gehen mit in die Eulenstadt Quickborn

Vor gezählten 71 Besuchern - bei neblig trüben nasskalten äußeren Witterungsbedingungen - auf einer super Schenefelder Sportanlage der Extraklasse, mit bestem Flutlicht, moderne Anzeigetafel, mehrstufige Tribüne und Stahl-Imbissbude ausgerüstet, war unser Team in der ersten HZ die klar spielbestimmende Mannschaft. Die logische 2:0-HZ-Führung war für die Gastgeber noch sehr schmeichelhaft. In der zweiten HZ änderte sich dieses total. BW 96 kam über ihren unermüdlichen Kampfgeist ins Spiel und unser Team hatte fortan brenzliche Situationen zu überstehen. Aber wir hatten mit Mika Lorenz einen Keeper der Extraklasse im Tor. Mika spielt zwar lieber als Feldspieler, aber wenn Julian Quack nicht zur Verfügung steht, dann gibt es für Mika keine zwei Meinungen. Mika war übrigens lange Keeper der Bundesliga U19 vom FC ST. Pauli. Versteht also sein Fach! Leider unterlief unserem Henrik Stättner in der 57.Minute blöderweise ein Eigentor. Dieses gab den Gastgebern nochmals die Möglichkeit den Ausgleich zu erzielen. Auch gab es zwei Situationen, wo ein anderer SR durchaus auf Elfmeter für BW 96 entscheidet. Wer weiß, was dann passiert wäre? Unser gesamter Abwehrverbund machte besonders in der zweiten HZ wenigstens nicht den sichersten Eindruck. Man ließ den beiden BW-Außenstürmern viel zu viel Freiraum. War es so gewollt, dann birgt dieses ein enormes Risiko und sollte bzw. müsste meiner Meinung schnellstens abgestellt werden. Das Torverhältnis von 31:18 sagt so einiges aus! Bei einem der wenigen Konter unseres Teams in der 79.Minute zeigte der SR nach einem klaren Foulspiel an Sohrab Safi im BW-16m-Strafraum auf den Punkt. Mikel Mucaku verwandelte eiskalt und unhaltbar zum letztendlich verdienten 3:1-Sieg. Aber, warum macht sich unser Team das Leben in der zweiten HZ durch Unkonzentriertheit selbst so schwer? Man führt souverän 2:0 und lässt sich das Heft so aus der Hand nehmen. Unverständlich! Die erste Hz hat gezeigt, dass man es besser kann. Dieses wird in den nächsten beiden Spielen (Heimspiel am SO, d. 16.11. - 13:00 Uhr gegen TuRa Harksheide und dem am SO., d. 23.11. - 15:00 Uhr Spiel beim FC Elmshorn) von Nöten sein. Eine sichere Abwehr ist da gefordert!

Was mir noch auffällt, ist, dass nachstehende 9 Spieler (Belal Ahmadi - Samir Faizy - Jaques Leon Harmuth - Musawar Kohkhar - Niklas Kutz - Julian Quack - Emre Enes Sahin - Arbnor Veseli + Mats Ziri) aus dem 25er TuS Holstein-Spielerkader dem Trainer-Duo I.Yener und S.Safi aus diversen Gründen abermals nicht zur Verfügung standen