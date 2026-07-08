3 von 6 kommen vom FC Schweinfurt: DJK lotst Talente in die Landesliga Kein Neuzugang über 21: DJK Schwebenried/Schwemmelsbach verstärkt Offensive und Defensive von btfm · Heute, 14:02 Uhr · 0 Leser

Jetzt zurück beim Heimatverein: Kevin Ziegler spiele in der Jugend für den 1. FC Nürnberg und den 1. FC Schweinfurt 05. – Foto: Andreas Roith

Die DJK Schwebenried/Schwemmelsbach hat sechs Neuzugänge für Landesliga-Saison 2026/2027 vorgestellt. Gleich drei der neuen Spieler wechseln aus der U19-Bayernliga-Mannschaft des 1. FC Schweinfurt 05 zur DJK.

Verjüngungskur beim DJK Schwebenried/Schwemmelsbach: Der Verein verstärkt sowohl die Offensive als auch die Defensive mit jungen Talenten. So wechselt Linus Pretscher zur DJK. Der Innenverteidiger begründet den Schritt auf den Vereinskanälen mit dem tollen Umfeld. „Ich möchte mich im Herrenbereich beweisen und weiterentwickeln“, sagt Pretscher zu seinen Zielen. Eine Aussage, die man wohl von allen DJK-Neuzugängen hören könnte. In der vergangenen Saison spiele Pretscher noch in der U19 Bayernliga für den 1. FC Schweinfurt 05. Aus der Schnüdel-Jugend kommen auch Kevin Ziegler und Luca Geiger zur DJK. Geiger, der im Nachbarort wohnt, kommt für die Außenbahn. Ziegler kann als linker Verteidiger oder im zentralen Mittelfeld spielen. Für den Youngster ist es eine Rückkehr zum Heimatverein, wo bereits sein Vater am Ball war. Ziegler verspricht Vollgas: "Ich werde alles geben, was kann ich kann. Ich bin sehr motiviert und freue mich auf die kommende Saison."

Transfers der DJK Schwebenried/Schwemmelsbach: Sechser kommt vom ASV Rimpar – Zwei Jungspunde für die Offensive Für das defensive Mittelfeld verpflichtete die DJK Oliver Makulik. Der 20-Jährige spielte in der Jugend lange beim Würzburger FV und sammelte vergangene Saison erste Landesliga-Minuten beim ASV Rimpar (20 Einsätze). „Ich möchte jedes Spiel gewinnen und der Mannschaft auf und neben dem Platz helfen“, sagt Makulik zu seinen Zielen. Die Abteilung Attacke verstärken zwei Akteure. Iwan Karahodin kommt aus Großbardorf. In der vergangenen Saison wirbelte der Offensivspieler vor allem in der U19 Landesliga, kam aber auch für die Gallier-Reserve in der Bezirksliga Ost zum Einsatz. Mit Tim Starrach wechselt zudem ein junger Stürmer nach Schwebenried. "Die DJK hat mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben, und ich sehe dort die besten Möglichkeiten, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln."

Heute, 19:00 Uhr DJK Schwebenried/Schwemmelsbach Schwebenried TSV Münnerstadt Münnerstadt 19:00 PUSH Heute Abend testet die DJK gegen den TSV Münnerstadt. Anpfiff am Sportgelände Schwebenried ist um 19 Uhr. Für Pretscher, Ziegler und Geiger steht zudem am 11. Juli ein besonderes Spiel an. Um 11 Uhr gastiert die U19 des 1. FC Schweinfurt in Schwebenried.