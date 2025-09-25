3 Vereine, 1 Derby: Gemeinde Kirchroth im Fußallfieber

Das (Heim)Spiel des Jahres steht für die SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn in der Kreisklasse Straubing mal wieder an. Und die Vorfreude auf das Derby gegen die SG Kirchroth/Saulburg ist groß. Seit der KSC eine Spielgemeinschaft mit dem FSV Saulburg eingegangen ist, treffen alle drei Vereine der Großgemeinde Kirchroth in einem Spiel aufeinander...