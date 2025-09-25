Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Derbytime: Die SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn hofft auf einen Dreier gegen die Nachbarn von der SG Kirchroth/Saulburg. – Foto: Dieter Siering
3 Vereine, 1 Derby: Gemeinde Kirchroth im Fußallfieber
Die Partie SpVgg Pondorf gegen die SG Kirchroth/Saulburg steht im Fokus des 10. Spieltags in der Kreisklasse Straubing
Das (Heim)Spiel des Jahres steht für die SpVgg Pondorf-Oberzeitldorn in der Kreisklasse Straubing mal wieder an. Und die Vorfreude auf das Derby gegen die SG Kirchroth/Saulburg ist groß. Seit der KSC eine Spielgemeinschaft mit dem FSV Saulburg eingegangen ist, treffen alle drei Vereine der Großgemeinde Kirchroth in einem Spiel aufeinander...
Welche Bedeutung hat das "Spiel der Spiele" für die Gemeinde? "Schon eine große Bedeutung, weil die Großgemeinde Kirchroth ja ingesamt über drei Sportvereine verfügt, und die treffen alle aufeinander. Übrigens sind alle drei Vereine innerhalb eines Radius von zwei Kilometern angesiedelt. SpVgg Pondorf gegen SG Kirchroth/Saulburg - mehr Derby geht nicht!", ist sich Pondorfs Sportlicher Leiter Martin Bauer sicher, der auf 300 bis 400 Zuschauer hofft: "Wenn das Wetter einigermaßen passt, wird dieses Spiel viele Fans mobilisieren, hoffentlich auch viele, die nicht so oft den Weg zum Sportplatz finden. Beim letzten Derby im November vergangenen Jahres waren 360 Besucher da. Zudem wird uns der Samstag-Spieltag mit anschießendem Weinfest sicher auch den einen oder anderen Zuschauer aufs Oberzeitldorner Sportgelände locken." Das Besondere: Im Jugendbereich arbeiten die drei Vereine schon viele Jahre harmonisch zusammen. Die Freundschaft wird aber am Samstag für 90 Minuten ruhen. Unvergessen aus Pondorfer Sicht bleibt dabei, wohl für immer, der 10. August 2024. Martin Bauer schwelgt gern in der Erinnerung: "Mit Abstand das Highlight aller Derbys ist sicherlich der grandiose 8:0-Auswärtssieg in der vergangenen Spielzeit."
Das zählt allerdings im Hier und Jetzt nicht mehr viel. Bekanntlich ist im Fußball nichts vergänglicher als der Erfolg von gestern. Für Pondorfs Spielertrainer Michael Kettl spielt die Sternstunde vom letzten Jahr daher auch keine Rolle mehr: "Wir haben großen Respekt vor der jungen Kirchrother/Saulburger-Truppe. Jedoch wissen wir was wir können und werden alles auf dem Platz lassen. Zudem haben wir uns nochmal ein Stück weiterentwickelt. Wir spielen zu Hause und werden mutig und selbstbewusst auftreten. Getreu dem Motto: Ein Derby spielt man nicht, ein Derby gewinnt man."
Martin Landeck will mit seiner Truppe einen Sieg einfahren. – Foto: Charly Becherer
Kettls Pendant auf der anderen Seite, Kirchroths Spielertrainer Martin Landeck, lässt im Vorfeld der Partie wissen: "Wir freuen uns sehr auf das Derby und vor allem auch auf eine große Zuschauerkulisse, da macht das Fußballspielen bekanntlich noch mehr Spaß. Für viele Akteure aus unserer blutjungen Truppe ist es das erste Derby im Seniorenbereich, das ist natürlich schon etwas Besonderes. Im Endeffekt geht`s aber auch nur um drei Punkte, und die wollen wir holen."