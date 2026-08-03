3-Tore-Gewitter von Kilias Dastyn-Sven Ritter gegen Suchsdorfer SV Aufsteiger gewinnt 4:2 von Ismail Yesilyurt · Heute, 14:03 Uhr · 0 Leser

Ben Bauer (Kilia Kiel II) wirbelte mit seinem extrem hohen Speed und Dribbelstärke auf der rechten Seite im wahrsten Sinne des Wortes viel Staub auf. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der ambitionierte Aufsteiger FC Kilia Kiel II ist mit einem Erfolgserlebnis in die neue Verbandsliga-Saison gestartet. Die Mannschaft von Neutrainer Leon Trentepohl setzte sich in einem hochklassigen Verbandsligaspiel beim Suchsdorfer SV mit 4:2 (2:1) durch. Matchwinner war Dastyn-Sven Ritter, der gleich drei Treffer erzielte und damit den Grundstein für den gelungenen Saisonauftakt legte.

Beide Seiten taktierten im gesamten Spiel nicht lange und suchten den schnellen Weg nach vorne. Die mit vielen Talenten, die teilweise schon im Oberliga-Team der Kilianer zum Einsatz kamen, gespickten Gäste suchten mit mehr Ballbesitz und hohem Tempo die Lücken bei den Suchsdorfern. Der SSV verteidigte sehr konzentriert und setzte immer wieder Nadelstiche. Kilia antwortet auf frühen Rückschlag Die Gastgeber erwischten den besseren Start. Nach einem schnellen Umschaltmoment blieb Neuzugang Nils Bautz vor dem Tor eiskalt und brachte den Suchsdorfer SV in der 16. Minute mit 1:0 in Führung.

Nils Bautz, hier gegen Kaan Irtürk (Kilia Kiel II), gelang die Führung für den Suchsdorfer SV. – Foto: Ismail Yesilyurt

SSV-Trainer Dennis Guscinas sah sein Team zunächst auf Augenhöhe: „Kiel hatte in der ersten Halbzeit etwas mehr Ballbesitz. Aber wir kommen immer wieder gefährlich in Konter und machen dann das 1:0 über Nils Bautz.“ Anschließend verlor seine Mannschaft jedoch „etwas den Faden mit Ball“, wodurch Kilia zunehmend die Kontrolle übernahm. Die Gäste belohnten sich in der 34. Minute mit dem Ausgleich durch Dastyn-Sven Ritter. Kurz vor der Pause schlug derselbe Angreifer erneut zu und drehte die Partie mit seinem zweiten Treffer zum 2:1-Halbzeitstand (45.).

Ritter schnürt Dreierpack Direkt nach dem Seitenwechsel erhielt der Suchsdorfer SV einen Strafstoß, nachdem Kilias Torhüter Luka Kersten Johan Frerichs im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Marcel Reinke verwandelte sicher zum 2:2 (53.). In dieser Phase verpassten die Gastgeber, das Spiel zu ihren Gunsten umzuleiten. „Wir hatten eine sehr gute Phase, wo wir uns eigentlich belohnen können oder sogar müssen zum 3:2“, ärgerte sich Guscinas später. Stattdessen nutzte Kilia seine Möglichkeiten. In der 77. Minute war erneut Ritter zur Stelle und vollendete mit einem strammen Schuss, bei dem sich SSV-Kepper Thore Peters verschätzte, seinen Dreierpack zum 3:2. Den Schlusspunkt setzte Ali Kalma, der endlich zu seinem Treffer kam, nachdem der Routinier vorher zwei Hochkaräter nicht im Netz der Suchsdorfer unterbringen konnte. Tief in der Nachspielzeit umkurvte Kalma freigespielt Peters, und schob zum 4:2-Endstand (90.+5) ein. Für Guscinas war die Niederlage auch hausgemacht: „Ich glaube, diese Niederlage haben wir uns so ein bisschen selbst zuzuschreiben. Durch individuelle Fehler haben wir einfach zu viel hergegeben.“ Trotz der Enttäuschung bescheinigte er seiner Mannschaft eine gute Leistung: „Wir haben viele Anlagen gezeigt, wie gut wir sein können. Kiel wird, glaube ich, eine große Rolle spielen dieses Jahr in der Liga.“ Trentepohl lobt Moral seiner jungen Mannschaft Entsprechend zufrieden zeigte sich Kilia-Coach Leon Trentepohl nach seinem gelungenen Pflichtspieldebüt. „Das Wichtigste war heute, erfolgreich mit drei Punkten in die Saison zu starten. Und das haben wir geschafft“, sagte der Trainer.

Erst hinten später im Angriff - Henning Eberling (Suchsdorfer SV) ist überall gefragt. Hinten Yasin Yarisli (Kilia Kiel II). – Foto: Ismail Yesilyurt