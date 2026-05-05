3 Tore aber keine 3 Punkte

Kaum angepfiffen, stand es bereits 0:1. Ein verunglückter Einwurf der Hausherren in der 1. Minute schenkte Söflingen den Ball in aussichtsreicher Position – der Gästeangreifer schob zur frühen Führung ein. Ein denkbar schlechter Beginn für den SVB II, der sich jedoch nicht beirren ließ. Die Antwort der Ballendorfer ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Minuten später bediente ein feiner Steckpass aus dem Mittelfeld Jonas Staudenmayer in die Tiefe, der den verdienten Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Nach rund einer Viertelstunde setzte das Ballendorfer Mittelfeld erneut ein Ausrufezeichen: Ein präziser Pass schickte Patrick Stammler in den Strafraum, wo er zu Fall gebracht wurde. Den fälligen Strafstoß verwandelte Niki Werner souverän zur 2:1-Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz. Bereits mit dem direkt folgenden Anstoß schlug Söflingen zurück: Ein langer Ball hinter die Abwehr reichte, um den schnellen Gästestürmer zu schicken, der zum 2:2 ausglich. Das Spiel spielte sich von da an, vor allem im Mittelfeld ab, mit vielen Zweikämpfen und vereinzelten Chancen allerdings ohne einen weiteren Treffer.

In der 37. Minute schlug Söflingen erneut mit einem langen Ball zu. Die Gäste überwindeten erneut die Ballendorfer Defensive und stellten auf 2:3. Doch auch diesmal antwortet der SVB II: Kurz vor dem Pausenpfiff setzte sich Jonas Staudenmayer stark durch und wurde im Strafraum erneut gefoult. Patrick Stammler trat an und verwandelte den Nachschuss des Elfmeters zum 3:3-Ausgleich.