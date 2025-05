3 Talente für Regionalligist Aschaffenburg - einer mit berühmtem Namen

Der SV Viktoria Aschaffenburg kämpft in der Regionalliga Bayern noch um den Klassenerhalt. Die Mainfranken liegen zwei Spieltage vor dem Saisonende auf einem Relegationsplatz und brauchen in den abschließenden Partien gegen Illertissen und Türkgücü München am besten zwei Siege, um noch ans rettende Ufer zu springen. Im Hintergrund laufen derweil parallel die Planungen für die kommende Spielzeit, in der die Viktoria bekanntlich mit einem abgespeckten Budget wird auskommen müssen. Die Chance für die Jugend! Die Viktoria zieht nämlich drei U19-Talente in die erste Mannschaft hoch.

Der dritte im Bunde ist Patrick Seitz. Der Sohn von Ex-Viktoria Trainer Jochen Seitz kam in dieser Spielzeit bereits ein Mal im Regionalliga-Team zu einem Kurzeinsatz im Heimspiel gegen die DJK Vilzing. Der 19 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselte vom SV Großwallstadt in die damalige U13 in den Nachwuchsbereich des SVA und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften. "Ich freue mich, dass ich es bei dem Verein, bei dem ich seit sieben Jahren spiele, in die Erste Mannschaft geschafft habe. Ich werde alles dafür geben, um in der kommenden Saison die gesteckten Ziele mit der Mannschaft zu erreichen. Mein persönliches Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln und so viele Einsatzzeiten wie möglich zu bekommen."