3 Tage Fußball pur beim SV Schwarz-Weiß Staupitz

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Der SV Schwarz-Weiß Staupitz lädt zum 76. Landsportfest ein. Dieses findet vom 24. bis 26.07.2026 in der Waldsportstätte statt.

Am Samstag geht es direkt mit Waldlauf weiter, unter anderem kann gibt hier die Möglichkeit eine Halbmarathon zu absolvieren.

Auch in diesem Jahr kann der Verein wieder 3 Tage voller tollem Fußball bieten. Den Anfang machen am Freitag die Alt-Herren und die C-Junioren.

Im Anschluss folgen 3 Spiele. Angefangen mit der Heimmannschaft des SV Schwarz Weiß Staupitz. Im Anschluss folgt das Spiel FSV Union Fürstenwalde gegen SC Borea Dresden. Zwei Mannschaften der höchsten Spielklassen aus Brandenburg und Sachsen.

Den Abschluss bildet das Spiel Spielvereinigung Finsterwalde gegen den FC Lauchhammer.

Am Abend heizt dann die Coverband 4plus1 aus dem Spreewald ein.

Nach einer kurzen Nacht geht am Sonntag direkt weiter mit dem Nachwuchsfußball, Beachvolleyball und dem musikalischen Frühshoppen.

Um 14 Uhr folgt dann das Highlight des Wochenendes. Hier treffen die beiden Frauen-Mannschaften von Carl Zeiss Jena und Slovan Liberec aufeinander. Die Tschechinnen konnten sich in der abgelaufen Saison für den UEFA Womens Europa Cup qualifizieren.

Den Abschluss bildet dann das Spiel des VfB Hohenleipisch gegen den Hoyerswerdaer FC.

An allen Tagen ist für das leibliche Wohl gesorgt, unter anderem mit Speisen vom Grill, Wildschwein-Gulasch, Soljanka und vieles mehr.

Für die Kinder stehen Hüpfburgen zur Verfügung, ebenfalls wird am Sonntag die Tanzgruppe Jassi Tanzt ihr Können zeigen.

Kommt vorbei und feiert ein tolles Wochenende voller Sport, Musik und netten Leuten.