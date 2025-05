3. SVH Soccer-Cup

lasst die Bälle rollen und kämpft um den Titel beim Soccer-Cup am Samstag, den 14. Juni 2025 im Franz-Xaver-Troiber in Hofkirchen!

Meldet euch jetzt mit eurer Freizeitmannschaft, Firmenmannschaft oder einfach ein wild zusammengewürfelter Haufen bei uns an.

Das Kleinfeld-Turnier vom SV Hofkirchen wird mittlerweile zum dritten mal gespielt. Wie auch in den letzten beiden Jahren werden teilweise hochkarätig besetze Teams erwartet, die um den Wanderpokal und den dazugehörigen 150 Liter Freibier spielen. Die Teilnehmer Zahl ist wie in den letzten Jahren auch, auf 24 Mannschaften begrenzt. Die Teamstärke ist auf minimal 6 Spieler angesetzt, in der Breite des Kaders sind euch keine Grenzen gesetzt.