3. Spieltag - Derby in Engertsham!

Heimspieltag für unsere Elf gegen die Damen aus Egglfing, seit Jahren das Derby der Saison. Leider taten wir uns auch diesesmal unfassbar schwer und die Gäste bestimmten das Spiel. Uns gelang in den ersten 45 Minuten nur sehr wenig und einzig dem Kamfgeist geschuldet stand es zur Halbzeit 0:0.

In den zweiten 45 Minuten fingen wir uns etwas, und es gelingt sogar der 1:0 Führungstreffer durch Leonie Zillner. Weiterhin schafften wir es kaum, ordentliche Pässe zu spielen oder gar Spielzüge zu generieren und so musste wir in der 90' Minute noch den 1:1 Gegentreffer durch ein unglückliches Gegentor hinnehmen. Am Ende konnten wir mit einem Punkt mehr als zufrieden sein.