3. Spieltag - Derby in Engertsham!

Heimspieltag für unsere Elf gegen die Damen aus Egglfing, seit Jahren das Derby der Saison. Leider taten wir uns auch diesesmal unfassbar schwer und die Gäste bestimmten das Spiel. Uns gelang in den ersten 45 Minuten nur sehr wenig und einzig dem Kamfgeist geschuldet stand es zur Halbzeit 0:0.
In den zweiten 45 Minuten fingen wir uns etwas, und es gelingt sogar der 1:0 Führungstreffer durch Leonie Zillner. Weiterhin schafften wir es kaum, ordentliche Pässe zu spielen oder gar Spielzüge zu generieren und so musste wir in der 90' Minute noch den 1:1 Gegentreffer durch ein unglückliches Gegentor hinnehmen. Am Ende konnten wir mit einem Punkt mehr als zufrieden sein.
Jetzt heißt es Kopf hoch, Kräfte sammeln und endlich auf den Platz bringen was wir wirklich können. Unsere Stärken müssen wieder in der Formation sowie im Team wiedergespiegelt werden und es müssen Punkte her!
Am kommenden Sonntag geht es für und Auswärts nach Kumreut zum aktuellen Tabellenführer wo ein sehr starker Gegner auf uns wartet.
#svengertshamdamen #svengertsham #inengertshamruckmaengerzam #punktespiel #frauenfußball
Bericht: Laura Doblhofer