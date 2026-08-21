3. Spieltag der Bezirksliga Alb: Sieben Partien, viele offene Fragen Nach zwei Spieltagen ist noch nichts entschieden – vier Teams weiter ohne Punktverlust von LS · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Nach zwei Spieltagen in der Bezirksliga Alb stehen der TSV Genkingen, SV 03 Tübingen, SV Walddorf und Aufsteiger Sondelfingen noch ohne Punktverlust da – für belastbare Aussagen ist es aber naturgemäß viel zu früh. Am 3. Spieltag stehen sieben Partien an, unter anderem ein Wiedersehen zwischen dem SSC Tübingen und dem bislang stark aufspielenden Genkingen sowie mehrere Duelle im Tabellenkeller, in denen es um dringend benötigte erste Punkte geht.

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So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen TSV Gomaringen Gomaringen 15:00 PUSH

Zwei Mannschaften mit bislang enttäuschendem Saisonstart treffen im Tabellenkeller aufeinander. Upfingen wartet nach zwei Niederlagen noch auf den ersten Punkt, zeigt mit vier erzielten Toren aber durchaus offensive Ansätze – die Defensive mit sechs Gegentoren bleibt jedoch die Baustelle. Gomaringen steht mit einem Punkt aus zwei Spielen kaum besser da und tut sich seinerseits schwer, Tore zu erzielen. Für beide Teams ist diese Partie ein echtes Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Anschluss ans Mittelfeld. Upfingen dürfte mit dem etwas breiteren Offensivrepertoire leicht im Vorteil sein, Gomaringen braucht dringend eine Reaktion, um nicht schon früh den Rückstand auf die oberen Ränge zu vergrößern.

Reutlingen reist mit dem Rückenwind des ersten Saisonsiegs an, den man sich gegen Gomaringen erkämpft hat, und trifft nun auf den bislang punktlosen TSV Ofterdingen. Nach zwei Niederlagen und acht Gegentoren steht bei Ofterdingen vor allem die Defensive in der Kritik, offensiv zeigte man mit vier erzielten Treffern aber durchaus Zugriff. Reutlingen wird versuchen, die defensiven Schwächen der Gäste konsequent auszunutzen und den zweiten Dreier in Folge einzufahren. Für Ofterdingen wird es dagegen zunehmend eng: Nach zwei sieglosen Partien braucht es dringend Zählbares, um nicht bereits jetzt den Anschluss an das Tabellenmittelfeld zu verlieren.

Die SGM Altingen/Entringen kommt nach ihrem torreichen 4:3-Auswärtssieg in Ofterdingen mit breiter Brust und trifft zuhause auf den TSV Sickenhausen. Mit fünf erzielten Toren aus zwei Spielen zeigt die SGM eine ordentliche Offensivausbeute, auch wenn defensiv mit vier Gegentoren noch nicht alles sattelfest wirkt. Sickenhausen hingegen wartet nach einer Niederlage und einem Remis noch auf den ersten Sieg, zeigte beim jüngsten 2:2 gegen Pfullingen II aber eine bemerkenswerte Aufholjagd. Diese Comeback-Qualität könnte auch gegen die SGM gefragt sein, die als leicht favorisiert in die Partie geht, aber defensiv angreifbar bleibt.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau TSG Tübingen TSG Tübingen II 15:00 PUSH

Der TSV Hirschau, bislang noch ohne jegliche Torbeteiligung nach der ersten Partie und mit 0:6 gestartet, bekommt es mit der TSG Tübingen II zu tun, die mit dem Derbysieg gegen den SSC für die Überraschung des 2. Spieltags gesorgt hat. Die TSG-Reserve reist entsprechend selbstbewusst an und zählt mit vier erzielten Toren und drei Punkten bereits zum gehobenen Mittelfeld. Für Hirschau ist die Ausgangslage denkbar schwierig: Mit bislang noch keinem einzigen erzielten Treffer und dem klar schwächsten Angriff der Liga braucht es gegen eine formstarke TSG dringend eine Reaktion, um den Anschluss nicht schon jetzt zu verlieren. Die TSG geht als klarer Favorit in dieses Spiel.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr SSC Tübingen SSC Tübingen TSV Genkingen Genkingen 15:00 PUSH

Eine der interessanteren Partien des 3. Spieltags: Der SSC Tübingen, nach der Derbypleite gegen die eigene Reserve angezählt, empfängt mit dem TSV Genkingen den bislang punktbesten Verein der Liga. Genkingen ist nach zwei Siegen und einer starken Tordifferenz von 10:3 – befeuert vom 7:1-Erfolg gegen Pfrondorf – bislang die torgefährlichste Mannschaft und reist entsprechend selbstbewusst an. Der SSC hat nach seinem furiosen Saisonstart die Derbyniederlage zu verdauen, verfügt mit sieben erzielten Toren aber weiterhin über eine schlagkräftige Offensive und wird zuhause auf Wiedergutmachung aus sein. Zwischen zwei der bislang torreichsten Mannschaften der Liga verspricht die Begegnung einen offenen Schlagabtausch – wie aussagekräftig das Ergebnis für die weitere Saison sein wird, muss sich angesichts der frühen Phase aber erst noch zeigen.

Im Aufsteiger-Duell trifft der bislang überzeugendste Neuling der Liga auf den Aufsteiger mit dem schwierigsten Start. Sondelfingen hat mit zwei Siegen aus zwei Spielen und nur einem Gegentor eindrucksvoll bewiesen, dass man sich in der Bezirksliga keineswegs verstecken muss, und zählt bislang zu den Teams mit der besten Ausbeute. Neustetten dagegen bestritt erst ein Pflichtspiel und musste sich dabei knapp mit 0:1 dem SV 03 Tübingen geschlagen geben – eine couragierte Vorstellung ohne Punktausbeute. Gegen den bärenstarken Sondelfingen wird die Aufgabe kaum leichter: Der Gastgeber geht als klarer Favorit in die Partie, während Neustetten weiter auf seine ersten Punkte der Saison wartet.

Mi., 26.08.2026, 19:30 Uhr VfL Pfullingen VfL Pfullingen II TSV Holzelfingen Holzelfingen 19:30 PUSH