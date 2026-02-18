3 Spiele sind in der Oberliga bereits abgesagt

– Foto: Marwin Wolf

Der 18. Spieltag der NOFV-Oberliga Süd steht an. Allerdings gibt es schon drei Spielabsagen.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

---

---

Sa., 21.02.2026, 13:30 Uhr VfB 1921 Krieschow Krieschow SG Union Sandersdorf Sandersdorf 13:30 PUSH



Mittelfeld? Ja. Aber mit echter Sprengkraft. VfB 1921 Krieschow ist Vierter mit 25 Punkten aus 16 Spielen (7-4-5, 27:20 Tore). Krieschow steht in jener Zone, in der ein guter Lauf plötzlich nach oben zieht – und ein Stolpern sofort Unruhe bringt. Mittelfeld? Ja. Aber mit echter Sprengkraft. VfB 1921 Krieschow ist Vierter mit 25 Punkten aus 16 Spielen (7-4-5, 27:20 Tore). Krieschow steht in jener Zone, in der ein guter Lauf plötzlich nach oben zieht – und ein Stolpern sofort Unruhe bringt. SG Union Sandersdorf ist Sechster mit 21 Punkten aus 16 Spielen (5-6-5, 27:25 Tore). Punktgleich mit Rudolstadt, mit einem Torverhältnis, das zeigt: Es ist oft knapp, oft zäh, oft ein Spiel auf Messers Schneide. Das Hinspiel gewann Krieschow in Sandersdorf 3:1. Für Sandersdorf ist das die offene Rechnung. Für Krieschow ist es die Gelegenheit, den direkten Verfolger auf Distanz zu halten: Mit einem Sieg würde Krieschow auf 28 Punkte stellen, Sandersdorf bliebe bei 21 – ein Schnitt in die Tabelle, der sich nicht nur mathematisch anfühlt. ---

Sa., 21.02.2026, 13:30 Uhr VFC Plauen VFC Plauen FC Einheit Wernigerode Wernigerode 13:30 live PUSH



Ein Blick auf die Tabelle macht die Besonderheit sofort sichtbar: VFC Plauen ist Fünfter mit 24 Punkten – aber aus nur 14 Spielen (7-3-4, 23:15 Tore). Plauen hat weniger Partien absolviert als die Teams ringsum und trägt damit ein Versprechen in der Bilanz: Da ist noch Potenzial, da ist noch Raum nach oben. Ein Blick auf die Tabelle macht die Besonderheit sofort sichtbar: VFC Plauen ist Fünfter mit 24 Punkten – aber aus nur 14 Spielen (7-3-4, 23:15 Tore). Plauen hat weniger Partien absolviert als die Teams ringsum und trägt damit ein Versprechen in der Bilanz: Da ist noch Potenzial, da ist noch Raum nach oben. FC Einheit Wernigerode steht als Zehnter bei 18 Punkten (15 Spiele, 5-3-7, 20:27 Tore). Das ist eine Position, die schnell kippen kann, wenn Ergebnisse ausbleiben. Das Hinspiel entschied Plauen in Wernigerode 2:1 für sich. Für Wernigerode ist das die Erinnerung an eine knappe Partie, in der man dran war – und trotzdem leer ausging. Für Plauen ist es die Chance, den Druck auf Krieschow (25 Punkte) zu erhöhen: Ein Sieg würde Plauen auf 27 Punkte bringen – und damit direkt an den oberen Plätzen zerren. Nach einer Vorwoche voller Absagen fühlt sich so ein Spiel besonders an: Endlich wieder Wettkampf, endlich wieder ein Hebel in der Tabelle. ---

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB Empor Glauchau VfB Glauchau 13:30 PUSH



Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind – und doch aus unterschiedlichen Perspektiven kommen. FC Einheit Rudolstadt ist Siebter mit 21 Punkten aus 15 Spielen (6-3-6, 23:29 Tore). Punktgleich mit Sandersdorf, aber mit einem Torverhältnis, das zeigt: Rudolstadt lebt gefährlich, kassiert viel, muss sich Punkte oft erarbeiten. Zwei Teams, die sich in der Tabelle nahe sind – und doch aus unterschiedlichen Perspektiven kommen. FC Einheit Rudolstadt ist Siebter mit 21 Punkten aus 15 Spielen (6-3-6, 23:29 Tore). Punktgleich mit Sandersdorf, aber mit einem Torverhältnis, das zeigt: Rudolstadt lebt gefährlich, kassiert viel, muss sich Punkte oft erarbeiten. VfB Empor Glauchau steht auf Platz 12 mit 17 Punkten aus 16 Spielen (4-5-7, 23:32 Tore). Auch hier: viele Gegentore, wenig Sicherheitsabstand. Das Hinspiel gewann Glauchau zu Hause 4:3 – ein Ergebnis, das nach wildem Nachmittag klingt und bis heute als Warnung taugt: Zwischen diesen beiden kann es kippen, jederzeit. Für Rudolstadt ist das die Gelegenheit, diese knappe Wunde umzudrehen. Für Glauchau die Chance, sich mit einem weiteren Erfolg Luft zu verschaffen und die 17 Punkte in Richtung Stabilität zu schieben. ---

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr FSV Budissa Bautzen Bautzen Bischofswerdaer FV 08 BFV 08 13:30 PUSH



Ein Spiel, das nach klassischem Oberliga-Kampf riecht: FSV Budissa Bautzen ist Achter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (5-5-5, 27:21 Tore). Bautzen steht stabil, aber ohne Polster – und genau darum wird jeder Heimauftritt zur Pflicht, wenn man nicht in die Enge dahinter rutschen will. Ein Spiel, das nach klassischem Oberliga-Kampf riecht: FSV Budissa Bautzen ist Achter mit 20 Punkten aus 15 Spielen (5-5-5, 27:21 Tore). Bautzen steht stabil, aber ohne Polster – und genau darum wird jeder Heimauftritt zur Pflicht, wenn man nicht in die Enge dahinter rutschen will. Bischofswerdaer FV 08 ist 13. mit 16 Punkten aus 17 Spielen (4-4-9, 18:34 Tore). Die Bilanz ist schwer, das Torverhältnis drückt. Im Hinspiel trennten sich beide 1:1 in Bischofswerda. Das ist die Botschaft: Bautzen bekam den Gegner nicht weg, Bischofswerda blieb im Spiel. Für Bautzen ist dieses Rückspiel die Chance, aus dem Unentschieden einen Schritt nach vorn zu machen – auf 23 Punkte. Für Bischofswerda ist es das Ringen darum, nicht weiter abzurutschen und in einem engen Tabellenkeller wenigstens ein Signal zu setzen. ---

So., 22.02.2026, 13:30 Uhr VfL Halle 1896 VfL Halle 96 FC Grimma FC Grimma 13:30 live PUSH



Zwei, die viel zu verlieren haben – nur auf unterschiedliche Weise. VfL Halle 1896 steht auf Platz 9 mit 18 Punkten aus 15 Spielen (5-3-7, 34:25 Tore). Offensiv bleibt Halle auffällig: 34 Tore – doch die Niederlagenbilanz zeigt, wie schnell es auch nach unten gehen kann. Es ist eine Mannschaft, die Spiele öffnen kann, aber auch anfällig bleibt. Zwei, die viel zu verlieren haben – nur auf unterschiedliche Weise. VfL Halle 1896 steht auf Platz 9 mit 18 Punkten aus 15 Spielen (5-3-7, 34:25 Tore). Offensiv bleibt Halle auffällig: 34 Tore – doch die Niederlagenbilanz zeigt, wie schnell es auch nach unten gehen kann. Es ist eine Mannschaft, die Spiele öffnen kann, aber auch anfällig bleibt. FC Grimma ist 14. mit 12 Punkten aus 15 Spielen (3-3-9, 22:35 Tore). Grimma braucht Punkte, dringend, und jeder Spieltag ist ein Ringen gegen das Abrutschen. Das Hinspiel gewann Halle in Grimma 3:1. Für Halle geht es darum, im eigenen Stadion einen klaren Schritt zu setzen und sich vom unteren Bereich fernzuhalten. Für Grimma geht es darum, genau dieses Muster zu durchbrechen – endlich nicht wieder hinterherlaufen, endlich nicht wieder nur reagieren. ---