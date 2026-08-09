3 Spiele, 3 Siege: VfR Horst besteht auch den Härtetest in Pansdorf

„Wir konnten leider nicht ganz an die Leistungen aus den ersten beiden Spielen anknüpfen“, räumte Reibe ein. Auf dem großen Platz habe sich seine Mannschaft zunächst schwergetan, zudem fehlte nach den vorherigen Belastungen etwas die Frische. Dennoch erwischten die Gäste die entscheidenden Momente der ersten Hälfte. Tim Jeske vollendete in der 15. Minute einen gelungenen Angriff zum 1:0, nur sechs Minuten später erhöhte Tim Moritz nach einer Standardsituation auf 2:0. Pansdorf drängt, Horst verteidigt Mit der komfortablen Führung im Rücken verlor Horst allerdings zunehmend den Zugriff. Pansdorf kam besser in die Partie und beschäftigte die Gäste immer häufiger in deren eigener Hälfte. „Danach haben wir zunehmend die Kontrolle verloren“, sagte Reibe. Noch vor der Pause blieben die ganz großen Möglichkeiten für die Gastgeber jedoch aus.

Nach dem Seitenwechsel reagierte Horst auf den Spielverlauf und legte den Schwerpunkt stärker auf die defensive Absicherung. „Wir haben etwas umgestellt und uns stärker auf die Defensive konzentriert, weil wir gemerkt haben, dass an diesem Tag spielerisch nicht viel mehr möglich war“, erklärte Reibe. Vor allem mit langen Bällen sorgte Pansdorf anschließend für Gefahr. Der Anschlusstreffer hätte die Partie noch einmal öffnen können, doch Horst hielt die Null. TSV-Trainer Hendrik Block haderte vor allem mit der fehlenden Verwertung der eigenen Möglichkeiten: „Trotz zahlreicher guter Gelegenheiten ist es uns nicht gelungen, ein Tor zu erzielen.“ Seine Mannschaft habe nicht das auf den Platz gebracht, „was heute gegen so einen Gegner notwendig gewesen wäre“.