3 Spiele, 3 Siege, 9:0 Tore

In einer zunächst ausgeglichenen Partie präsentierte sich der TSV Erling-Andechs defensiv stabil und gut organisiert. Die Gäste aus Uffing hatten zwar mehr Ballbesitz, konnten daraus aber kaum zwingende Torchancen kreieren.

In der 23. Minute sorgte ein energisches Nachsetzen von Vincenzo Orlando für Gefahr: Nach einer Balleroberung zog er alleine auf den gegnerischen Keeper zu. Der Torwart konnte den Ball im Pressschlag klären, verletzte sich dabei jedoch und musste ausgewechselt werden – ein erster Rückschlag für Uffing.

SV Uffing drückt, Andechs hält dagegen

Nach dem Seitenwechsel begann der SV Uffing mit einer starken Phase von etwa zehn Minuten, fand aber weiterhin kein Durchkommen gegen die konsequent arbeitende Andechser Abwehrreihe.

In der 57. Minute reagierte Trainerteam von Andechs mit einem Wechsel: Michael Heinzler kam für Stefan Wohlmuth in die Partie.

Kurz darauf sah Vincenzo Orlando nach wiederholtem Foulspiel die Gelbe Karte und wurde in der 66. Minute durch Jan Hoffmann ersetzt.

Andechs übernimmt das Kommando

Ab der 70. Minute übernahm Andechs zunehmend die Kontrolle. In der 72. Minute eroberte Michael Heinzler auf der Außenbahn stark den Ball und legte leider zu unpräzise auf Marius Pfänder ab, der aus sieben Metern knapp scheiterte.

Angetrieben durch zahlreiche Balleroberungen im Zentrum von Kevin Enzi, Jakob Sonstheim und „Flowerpower“ Ludwig drückte Andechs auf den Führungstreffer. Dennoch blieb auch Uffing gefährlich – die Partie entwickelte sich zu einem offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

In der 89. Minute war es dann so weit: Nach einem Foul bekam Andechs einen Freistoß auf halblinker Position – etwa auf Höhe des Anstoßkreises. Leo Franzi Metz legte sich den Ball zurecht und suchte mit einem präzisen Blickkontakt seinen Bruder Ludwig Metz. Die Flanke segelte punktgenau in den Strafraum, wo Ludwig per Kopfball zum umjubelten 1:0 traf.

Kurz darauf hätte Marius Pfänder beinahe den Sack zugemacht, doch sein Treffer wurde wegen eines vermeintlichen Fouls zurückgepfiffen.

Fazit

Mit einer starken kämpferischen Leistung sichert sich "der schwächste Gegner" der Liga (Jan T.; Bericht 20.10.2025) aka TSV Erling-Andechs einen wichtigen 1:0-Heimsieg und klettert auf Tabellenplatz 7. Nach 14 Spielen stehen nun 19 Punkte zu Buche – eine solide Bilanz im Mittelfeld der Liga.

Erfreulich: Die Mannschaft bleibt damit seit vier Spielen ungeschlagen und ohne Gegentor.

Im Parallelspiel feierten unsere Freunde aus SG Farchant / FC Oberau einen 2:0-Auswärtssieg in SC Pöcking-Possenhofen – ein rundum gelungener Fußballabend für die Region.