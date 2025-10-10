3 Spiele, 16 Tore: Furioser Freitagabend in der Regionalliga

Was für ein Freitagabend in der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Unterhaching legte in Hankofen einen meisterlichen Auftritt hin - 6:1-Auswärtssieg! Die DJK Vilzing setzte sich in Buchbach mit 4:1 durch und verschärft damit die Krise der Oberbayern. Im dritten Spiel holte der FC Memmingen in der Schlussphase noch einen 0:2-Rückstand gegen die SpVgg Ansbach auf erkämpfte sich noch ein 2:2. Drei Spiele, 16 Tore - so kann der 13. Spieltag weitergehen...
FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Timo Schmidt, Michael Bergmann (66. David Mihajlovic), Nico Nollenberger, Marcello Barbera, Fabian Lutz, Pascal Maier (62. Kutay Yel), David Günes (90. Oktay Leyla) - Trainer: Matthias Günes
SpVgg Ansbach: Heiko Schiefer, Eric Weeger, Abdennour Rhani, Tobias Dietrich, Riko Manz, Niklas Seefried (85. Tom Abadjiew), Tarkan Ücüncü (67. Ben Müller), Nico Hayer (58. Noah Zerihun Gebre), Björn Angermeier (76. Luis Althaus), Mirko Puscher, Patrick Kroiß - Trainer: Niklas Reutelhuber - Trainer: Horst Diller
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 625
Tore: 0:1 Niklas Seefried (50.), 0:2 Patrick Kroiß (59.), 1:2 David Günes (86.), 2:2 Jakob Gräser (90.)