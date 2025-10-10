 2025-10-10T17:03:43.034Z

Ligabericht
Erzielte zwei Treffer in Hankofen: Hachings Moritz Müller. – Foto: Sven Leifer

3 Spiele, 16 Tore: Furioser Freitagabend in der Regionalliga

Freitag - 13. Spieltag: Unteraching triumphiert 6:1 in Hankofen +++ Vilzing setzt sich mit 4:1 in Buchbach durch +++ Memmingen holt spät noch ein 2:2

Regionalliga Bayern

Was für ein Freitagabend in der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Unterhaching legte in Hankofen einen meisterlichen Auftritt hin - 6:1-Auswärtssieg! Die DJK Vilzing setzte sich in Buchbach mit 4:1 durch und verschärft damit die Krise der Oberbayern. Im dritten Spiel holte der FC Memmingen in der Schlussphase noch einen 0:2-Rückstand gegen die SpVgg Ansbach auf erkämpfte sich noch ein 2:2. Drei Spiele, 16 Tore - so kann der 13. Spieltag weitergehen...

Gestern, 19:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenMemmingen
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
2
2
Abpfiff

Was für ein Finish in Memmingen! Bis fünf Minuten vor Schluss sah die SpVgg Ansbach wie der sichere Sieger aus. Niklas Seefried (50.) und Patrick Kroiß (59.) hatten für einen 2:0-Vorsprung der Mittelfranken gesorgt. Doch die Hausherren setzten zum fulminanten Schlussspurt an. David Günes (86.) und Jakob Gräser (90.+1) krönten die Aufholjagd und bescherten den Allgäuern doch noch einen Punkt, der sich wie ein moralischer Sieg anfühlen dürfte. Schwacher Trost für die 09er: Die Serie hielt, die Ansbacher sind mittlerweile seit sieben Partien ungeschlagen.

Alles auf einen Blick:

FC Memmingen: Dominik Dewein, Jakob Gräser, Maximilian Dolinski, David Bauer, Timo Schmidt, Michael Bergmann (66. David Mihajlovic), Nico Nollenberger, Marcello Barbera, Fabian Lutz, Pascal Maier (62. Kutay Yel), David Günes (90. Oktay Leyla) - Trainer: Matthias Günes
SpVgg Ansbach: Heiko Schiefer, Eric Weeger, Abdennour Rhani, Tobias Dietrich, Riko Manz, Niklas Seefried (85. Tom Abadjiew), Tarkan Ücüncü (67. Ben Müller), Nico Hayer (58. Noah Zerihun Gebre), Björn Angermeier (76. Luis Althaus), Mirko Puscher, Patrick Kroiß - Trainer: Niklas Reutelhuber - Trainer: Horst Diller
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 625
Tore: 0:1 Niklas Seefried (50.), 0:2 Patrick Kroiß (59.), 1:2 David Günes (86.), 2:2 Jakob Gräser (90.)

Gestern, 19:00 Uhr
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
DJK Vilzing
DJK VilzingDJK Vilzing
1
4
Abpfiff

Die DJK Vilzing verschärft die Krise beim TSV Buchbach. Die Oberbayern kassieren die vierte Niederlage in Folge! >>>Hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!

Gestern, 19:00 Uhr
SpVgg Hankofen-Hailing
SpVgg Hankofen-HailingHankofen
SpVgg Unterhaching
SpVgg UnterhachingHaching
1
6
Abpfiff
+Video

Keine Chance für Hankofen! Haching in Galaform - >>>hier geht`s zum ausführlichen Spielbericht!

