Erzielte zwei Treffer in Hankofen: Hachings Moritz Müller. – Foto: Sven Leifer

3 Spiele, 16 Tore: Furioser Freitagabend in der Regionalliga Freitag - 13. Spieltag: Unteraching triumphiert 6:1 in Hankofen +++ Vilzing setzt sich mit 4:1 in Buchbach durch +++ Memmingen holt spät noch ein 2:2 Verlinkte Inhalte präsentiert von Regionalliga Bayern

Was für ein Freitagabend in der Regionalliga Bayern: Die SpVgg Unterhaching legte in Hankofen einen meisterlichen Auftritt hin - 6:1-Auswärtssieg! Die DJK Vilzing setzte sich in Buchbach mit 4:1 durch und verschärft damit die Krise der Oberbayern. Im dritten Spiel holte der FC Memmingen in der Schlussphase noch einen 0:2-Rückstand gegen die SpVgg Ansbach auf erkämpfte sich noch ein 2:2. Drei Spiele, 16 Tore - so kann der 13. Spieltag weitergehen...



Was für ein Finish in Memmingen! Bis fünf Minuten vor Schluss sah die SpVgg Ansbach wie der sichere Sieger aus. Niklas Seefried (50.) und Patrick Kroiß (59.) hatten für einen 2:0-Vorsprung der Mittelfranken gesorgt. Doch die Hausherren setzten zum fulminanten Schlussspurt an. David Günes (86.) und Jakob Gräser (90.+1) krönten die Aufholjagd und bescherten den Allgäuern doch noch einen Punkt, der sich wie ein moralischer Sieg anfühlen dürfte. Schwacher Trost für die 09er: Die Serie hielt, die Ansbacher sind mittlerweile seit sieben Partien ungeschlagen. Alles auf einen Blick: Was für ein Finish in Memmingen! Bis fünf Minuten vor Schluss sah die SpVgg Ansbach wie der sichere Sieger aus. Niklas Seefried (50.) und Patrick Kroiß (59.) hatten für einen 2:0-Vorsprung der Mittelfranken gesorgt. Doch die Hausherren setzten zum fulminanten Schlussspurt an. David Günes (86.) und Jakob Gräser (90.+1) krönten die Aufholjagd und bescherten den Allgäuern doch noch einen Punkt, der sich wie ein moralischer Sieg anfühlen dürfte. Schwacher Trost für die 09er: Die Serie hielt, die Ansbacher sind mittlerweile seit sieben Partien ungeschlagen.