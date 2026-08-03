 2026-07-30T07:56:49.385Z

Ligabericht

3 Spiele, 0 Punkte: »Das große Manko zurzeit...«

Fortuna Regensburg und der ASV Neumarkt legen in der Bayernliga einen klassischen Fehlstart hin

von Florian Würthele · Heute, 09:45 Uhr · 0 Leser
Stehen mit ihrer Mannschaft früh in der Saison unter Zugzwang: Die Cheftrainer Arber Morina (links) bei Fortuna Regensburg und Drilon Asani beim ASV Neumarkt.
Stehen mit ihrer Mannschaft früh in der Saison unter Zugzwang: Die Cheftrainer Arber Morina (links) bei Fortuna Regensburg und Drilon Asani beim ASV Neumarkt. – Foto: Würthele / M. Zink

Verlinkte Inhalte

Bayernliga Nord
ASV Neumarkt
SV Fortuna

Wieder nichts: Auch im dritten Anlauf gingen der SV Fortuna Regensburg und der ASV Neumarkt in der Bayernliga Nord leer aus. Die beiden Mannschaften aus der Oberpfalz stehen als Einziges noch ohne Punkte da und zieren folglich das Ende der Tabelle. Zusammengenommen schoss das Duo erst ein Tor. Ein klassischer Fehlstart! Trotzdem: In beiden Lagern ist man weit davon entfernt, in Panik zu verfallen.

Nah dran, aber wieder stand man mit leeren Händen da: Haarscharf schrammte Fortuna am Freitagabend in Cham am ersten Punktgewinn der Saison vorbei. Trotz Überzahl ab der 70. Minute schafften es die Domstädter nicht, den Lucky Punch zum 2:1 zu setzen. Stattdessen wurden sie ausgekontert und Dribbelkünstler Konstantin Landstorfer ließ den ASV jubeln (90.). Voraus ging eine Unachtsamkeit der Gäste. Bitter aus Regensburger Sicht! „Zumindest sind wir mal in Führung gegangen. Ich kann der Mannschaft erneut keinen Vorwurf machen: Wir haben uns gut gewehrt und hatten selbst gute Möglichkeiten, das Spiel für uns zu gestalten. Insgesamt waren wir gut im Spiel und haben uns teuer verkauft. Irgendwie schaffen wir es jedoch nicht, die Partie auf unsere Seite zu ziehen. In Überzahl haben wir es nicht clever genug gespielt, um Druck auf Cham auszuüben. Durch einen leichtsinnigen Fehler fingen wir uns das Gegentor ein. Es ist schade, aber es reicht einfach noch nicht – auch in Überzahl nicht“, blickt Fortuna-Trainer Arber Morina zurück.

Drei typische 50/50-Spiele liegen nun hinter Altenstrasser, Medineli und Konsorten. Alle gingen verloren. Schon in Neudrossenfeld und gegen Eintracht Bamberg verlor Fortuna mit einem Tor Unterschied. Jeweils blieb man ohne eigenen Treffer. Zuvor setzte es das Aus im Verbandspokal beim Landesligisten TSV Seebach (1:2). Großes Thema derzeit ist die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. „Das große Manko zurzeit: einerseits die Chancenverwertung und zum anderen die Chancen-Erarbeitung, in Form davon, mehrere gute Möglichkeiten auf ein Tor herauszuspielen. Da müssen wir im letzten Drittel nochmal besser werden. Auf der anderen Seite werden wir momentan gnadenlos bestraft, wenn wir Fehler machen“, arbeitet Morina heraus. Der 39-jährige Ur-Fortune macht trotz des schlechten Saisonstarts einen gefassten Eindruck und ist davon überzeugt, dass das Pendel früher oder später wieder auf die eigene Seite ausschlagen wird: „Wir müssen weiter hart arbeiten und diesen Sieg irgendwie erzwingen. Wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis und dann kriegen wir solche Spiele auch auf unsere Seite gezogen. Daran müssen wir arbeiten und darauf in dieser Trainingswoche das Augenmerk darauflegen. Im Vergleich zu den letzten Wochen war der Auftritt gegen Cham nochmal eine Steigerung. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel nochmal eine Steigerung hinlegen. Dann bin ich mir sicher, dass wir endlich unsere verdienten Punkte holen.“

Wie ultra-eng fast alle Partien in dieser Bayernliga Nord sind, macht auch das Beispiel ASV Neumarkt deutlich. Drei Mal waren die „Adler“ nicht die schlechtere Mannschaft. Drei Mal reichte es nicht zu Zählbarem. Kurios: Gegen Ammerthal, Großbardorf und zuletzt Kornburg verlor man immer mit 0:1. Aktuell sei es wie verhext, meint Übungsleiter Drilon Asani. „Es ist kaum zu glauben, dass wir zum dritten Mal in Folge 0:1 verlieren. Es ist ein wenig wie verflucht.“ Der 31-Jährige, er stieg in Neumarkt nach dem Weggang von Sven Zurawka zum Regionalligisten TSV Buchbach vom Co- zum Cheftrainer auf, hätte sich den Saisonstart sicher ganz anders ausgemalt. Zumal die Erwartungshaltung nach der starken Vorsaison mit Platz 3 automatisch gestiegen ist. Auch beim ASV ist die mangelhafte Chancenauswertung bzw. die fehlende Kaltschnäuzigkeit vor der Kiste so ein Thema, das sich wie ein roter Faden durchzieht. Inklusive eines zwischengeschobenen Testspiels gegen Eltersdorf (0:0), sind Mjaki, Bergler & Co. nun schon seit vier Spielen ohne eigenen Torerfolg!

„Kurz vor der Halbzeit leisteten wir uns einen kleinen Fehler, der von Kornburg sofort bestraft wurde. Zwei Minuten nach dem Gegentor hatten wir eine Riesenchance. Die zweite Halbzeit ging dann ganz klar an uns. Wir hatten zwei, drei Möglichkeiten und trafen in der Schlussphase aus zwei Metern das leere Tor nicht. Wir haben in der zweiten Hälfte aus dem Spiel heraus eine gute Reaktion gezeigt, aber das Ding müssen wir einfach machen“, zeigte sich Asani nach der jüngsten Heimniederlage enttäuscht. Was auch zur Wahrheit gehört: Insgesamt blieben die Neumarkter nach vorne einfach zu harmlos. Am kommenden Samstag beim Gastspiel in Hof soll endlich der Bock umgestoßen werden und die ersten Punkte her. Jung-Coach Asani gibt sich kämpferisch: „Wir müssen den ersten Sieg nochmal um eine Woche verschieben. In Hof muss es beim gegnerischen Tor dann aber mal richtig knallen, so dass wir dort die ersten drei Punkte einfahren können.“ Die Regensburger Fortuna empfängt bereits am Freitag den Aufsteiger DJK Don Bosco Bamberg.