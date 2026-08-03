3 Spiele, 0 Punkte: »Das große Manko zurzeit...«

Stehen mit ihrer Mannschaft früh in der Saison unter Zugzwang: Die Cheftrainer Arber Morina (links) bei Fortuna Regensburg und Drilon Asani beim ASV Neumarkt. – Foto: Würthele / M. Zink

Nah dran, aber wieder stand man mit leeren Händen da: Haarscharf schrammte Fortuna am Freitagabend in Cham am ersten Punktgewinn der Saison vorbei. Trotz Überzahl ab der 70. Minute schafften es die Domstädter nicht, den Lucky Punch zum 2:1 zu setzen. Stattdessen wurden sie ausgekontert und Dribbelkünstler Konstantin Landstorfer ließ den ASV jubeln (90.). Voraus ging eine Unachtsamkeit der Gäste. Bitter aus Regensburger Sicht! „Zumindest sind wir mal in Führung gegangen. Ich kann der Mannschaft erneut keinen Vorwurf machen: Wir haben uns gut gewehrt und hatten selbst gute Möglichkeiten, das Spiel für uns zu gestalten. Insgesamt waren wir gut im Spiel und haben uns teuer verkauft. Irgendwie schaffen wir es jedoch nicht, die Partie auf unsere Seite zu ziehen. In Überzahl haben wir es nicht clever genug gespielt, um Druck auf Cham auszuüben. Durch einen leichtsinnigen Fehler fingen wir uns das Gegentor ein. Es ist schade, aber es reicht einfach noch nicht – auch in Überzahl nicht“, blickt Fortuna-Trainer Arber Morina zurück.



Drei typische 50/50-Spiele liegen nun hinter Altenstrasser, Medineli und Konsorten. Alle gingen verloren. Schon in Neudrossenfeld und gegen Eintracht Bamberg verlor Fortuna mit einem Tor Unterschied. Jeweils blieb man ohne eigenen Treffer. Zuvor setzte es das Aus im Verbandspokal beim Landesligisten TSV Seebach (1:2). Großes Thema derzeit ist die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. „Das große Manko zurzeit: einerseits die Chancenverwertung und zum anderen die Chancen-Erarbeitung, in Form davon, mehrere gute Möglichkeiten auf ein Tor herauszuspielen. Da müssen wir im letzten Drittel nochmal besser werden. Auf der anderen Seite werden wir momentan gnadenlos bestraft, wenn wir Fehler machen“, arbeitet Morina heraus. Der 39-jährige Ur-Fortune macht trotz des schlechten Saisonstarts einen gefassten Eindruck und ist davon überzeugt, dass das Pendel früher oder später wieder auf die eigene Seite ausschlagen wird: „Wir müssen weiter hart arbeiten und diesen Sieg irgendwie erzwingen. Wir brauchen einfach ein Erfolgserlebnis und dann kriegen wir solche Spiele auch auf unsere Seite gezogen. Daran müssen wir arbeiten und darauf in dieser Trainingswoche das Augenmerk darauflegen. Im Vergleich zu den letzten Wochen war der Auftritt gegen Cham nochmal eine Steigerung. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Spiel nochmal eine Steigerung hinlegen. Dann bin ich mir sicher, dass wir endlich unsere verdienten Punkte holen.“



