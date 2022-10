3 Siege in Folge für die 1. Mannschaft des TSV!

Es war mal wieder ein hart erkämpfter, aber alles in allem verdienter 2:0 Heimsieg.

Nach Chancen auf beiden Seiten und einem Abseitstor durch Karelly, ging es mit 0:0 in die Halbzeit.

Karelly veredelte in der 51. Minute einen schönen Doppelpass mit Gerling durch einen herrlichen Schlenzer ins lange Eck.

Leider war es auch die Nummer 8, die in der 78. eine 10min Zeitstrafe bekam.

Nichtsdestotrotz ließen sich die Jungs nicht beirren und verteidigten leidenschaftlich weiter.

Als Karelly wieder aufs Spielfeld kam, holte er prompt einen Handelfmeter raus.

Diesen verwandelte Altstiel kurz vor Schluss souverän ins linke Eck.

Danach ließ die Truppe nix mehr anbrennen und brachte das Spiel ungefährdet nach Hause.

Großes Lob auch an unsere Viererkette um Torhüter Jonas Tschiesche zum 3. ,,zu null“ in dieser Saison.

Die ,,Zwoade‘‘ verlor nach aufopferungsvollen Kampf 0:2 gegen die Zweitvertretung aus Sulzemoos. Dran bleiben Männer, irgendwann belohnt ihr euch!