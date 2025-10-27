3. Sieg in Folge – FCP II schlägt Fehraltorf mit 4:3!

Der FC Pfäffikon II bleibt weiter auf Erfolgskurs! In einem spannenden und teilweise wilden Spiel setzten sich die Pfäffiker zuhause mit 4:3 gegen den FC Fehraltorf durch.

Die Partie startete eher ruhig und spielte sich anfangs vor allem im Mittelfeld ab.

Fehraltorf kam etwas besser ins Spiel und zeigte mit ein paar schönen Kombinationen, dass sie kicken können. Nach einigen Halbchancen auf beiden Seiten fiel kurz vor der Pause dann doch das 0:1 aus Pfäffiker Sicht – nach einem Freistoss war der Ball plötzlich frei im Pfäffiker 5er & die Fehraltorfer staubten ab. So schnell kanns gehen.

Nach dem Seitenwechsel zeigte der FCP II dann ein ganz anderes Gesicht. Das Team kam mit viel Energie aus der Pause und übernahm sofort das Kommando. Zunächst wurde es vor Allem nach Standards gefährlich, der Ausgleich lag förmlich in der Luft.

Der kam dann auch: Nici Santner setzte nach einer schönen Flanke zu einem wuchtigen Kopfball an & bezwang so den Towrwart zum verdienten 1:1. Danach war das Momentum klar auf Pfäffiker Seite.

Kurz darauf half Fehraltorf unfreiwillig mit – ein Rückpass zum Torhüter rutschte diesem unter dem Fuss durch, und plötzlich stand es 2:1 für den FCP.

Die Gastgeber blieben am Drücker und legten nach: Nach schönem Zusammenspiel legte Jonas Meilinger mustergültig auf Jerry Wittmer, welcher aus kurzer Distanz zum 3:1 traf.