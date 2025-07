3. Sieg im 3. Spiel für Schierling & Kelheim - Falkenberg trumpft auf!

Bevor es am morgigen Sonntag am dritten Spieltag zum Top-Duell zwischen Türk Gücü Straubing und dem SV Neufraunhofen kommt, kämpften an diesem Samstagnachmittag zehn Mannschaften der Bezirksliga-West um verlockende Punkte.

Der ATSV Kelheim durfte sich dabei mit Aufsteiger TV Geisenhausen messen - und nach 90 Minuten mit einem verdienten 2:1-Sieg den dritten Dreier in Folge feiern. Kamil Hein mutierte mit seinen beiden Toren dabei zum "Man of the Match" - und katapultiert seine Elf in der Tabelle weiter nach oben. Die Bogner-Elf hingegen positioniert sich in dieser freilich noch recht jungen Saison nach der zweiten Niederlage in Folge im unteren Drittel der Rangliste.

Der favorisierte TV Schierling bleibt auch nach dem heutigen 2:0-Sieg gegen den FC-DJK Simbach ohne Punktverlust - und setzt sich vorläufig an der Tabellenspitze fest. Treitinger und Berzl tüteten mit ihren Treffern in den letzten zehn Minuten der Partie den ungefährdeten Schierlinger Erfolg ein.

Auch der ASCK Simbach musste Federn lassen - beim Heimspiel gegen den TSV Langquaid war für die Elf von Coach Kevin Grobauer nichts zu holen. 3:0 hieß es am Ende für die Mannen von Trainer Matthias Eisenschenk. Für Simbach die dritte Niederlage im dritten Spiel - für das Team aus dem Landkreis Kelheim war's der erste Dreier in dieser Saison.

Mit einem gar fulminanten 5:1-Hammer gegen die SpVgg Plattling sicherte sich der SC Falkenberg den zweiten Dreier in Serie - und rutscht in der Tabelle nach oben auf den vierten Rang. Alexander Diem trug mit seinen beiden Treffern maßgeblich zum Erfolg der Rottaler bei. Für Plattling war's die zweite Pleite hintereinander.

Der FC Ergolding hat mit einem 2:1-Sieg gegen den TV Aiglsbach den ersten "Saison-Vollpunkter" klar gemacht. Huf und Thieme sorgten bereits in Hälfte eins für klare Verhältnisse.