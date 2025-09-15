3. Sieg im 3. Spiel

(MS). Die SGBM ist weiterhin in Torlaune und eilt in der Reserve-Liga Donau West von Sieg zu Sieg und ist nun Tabellenführer. Dabei deutete sich der deutliche Auswärtsdreier am Anfang keineswegs an und die Abwehr der SGBM musste einiges weg verteidigen.
So erlöste in der 10. Minute Pierre Teichmann seine Farben zur beruhigenden 0:1 Führung. Ab diesem Zeitpunkt spielten nur noch die Blau-Weißen und schraubten das Ergebnis bis zur Halbzeit durch Treffer von Alexander Ramold, erneut Teichmann und Serdar Bogazköy auf 0:4 (16., 39. Und 45. Minute) in die Höhe.
Nach der Pause waren gerade mal 11 Minuten gespielt, als der eigentliche Torwart der SGBM Lysander Öchsle sich für eine couragierte Leistung mit seinem ersten Tor belohnte und auf 0:5 stellte. (56. Minute) Nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft konnte Gundremmingen noch Ergebniskosmetik betreiben und durch B. Maidorn den Ehrentreffer markieren. (59. Minute) Zur Ehrenrettung der Heimmannschaft muss erwähnt werden, dass die schlechteste Leistung an diesem Tag der Unparteiische aus Günzburg zeigte, der teils haarsträubende Entscheidungen fällte. Den Schlusspunkt unter die Partie setzte Serdar Bogazköy mit einem sicher verwandelten Handelfmeter zum 1:6 Endstand. (90. Minute)