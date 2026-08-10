3 Schuster-Assists, 3. Sieg, 3x zu Null: FCA schlägt auch Hofkirchen

– Foto: Daniela Muggendobler

In der Anfangsviertelstunde hatte Hofkirchen noch viel Ballbesitz, fand aber kein Durchkommen durch die erneut hervorragend eingestellte Defensive der Hausherren. Danach traute sich Aunkirchen offensiv mehr zu und hatte schon sehr gute Gelegenheiten auf den Führungstreffer. Lechner scheiterte nach einer schönen Kombination über rechts am Querbalken, Scheibel stand dann (wohl) beim Abstauber im Abseits. Aunkirchen blieb aber weiter am Drücker und hätte erneut durch Lechner in Führung gehen können, er entschied sich statt der Torschuss aber für den Querpass, der keinen Abnehmer fand. In der 36. Minute war es dann aber soweit: Schuster schickte Behr auf die Reise, der vor Torwart Horak cool blieb und zur überfälligen Führung einschob. Damit ging's auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild: Hofkirchen fand offensiv keine Lösung, schoss nicht einmal gefährlich aufs Tor, während der FCA auf das zweite Tor drängte und immer wieder die Bälle in die Tiefe suchte. So auch beim 2:0 in der 71. Minute, als erneut Schuster den eingewechselten Schweiger auf die Reise schickte, der den Torwart lässig umkurvte und ins leere Tor einschob - die Vorentscheidung bei tropischen Temperaturen. Vom SVH kam dann keine Gegenwehr mehr, für das letzte Highlight sorgte der überragende Schuster, als er kurz vor Schluss mehrere Gegenspieler austanzte und mit einem perfekten Steckpass Geiger bediente, der mit dem 3:0 den Endstand markierte - das zweite Joker-Tor des Tages.