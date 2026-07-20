3. Saison für Almin Ridžal

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Almin Ridžal schloss sich zur Saison 2024/25 dem amtierenden Deutschen Meister an und absolvierte in seiner Premierensaison – nach seiner Zeit beim Stuttgarter Futsal Club – 20 Spiele in der Futsal-Bundesliga. Auf seinen ersten Titelgewinn und eine erfolgreiche Champions-League-Vorrunde folgte in der vergangenen Saison das frühe Verletzungsaus am 4. Spieltag. Nach der Operation ist Ridžal bislang nicht mehr im TSV-Trikot aufgelaufen und unterstützte das Team von der Seitenlinie. Für die kommende Spielzeit steht das Comeback nun ganz oben auf seiner Agenda.

„Das Verletzungsaus im vergangenen Jahr war bitter. Nachdem wir – das Team, aber auch ich ganz persönlich – einen überragenden Start in der Champions League hingelegt hatten und auch in der Liga gut gestartet waren, tat es extrem weh, meine Mannschaft nur noch von außen unterstützen zu können. Aber Stück für Stück geht es voran, und ich bin extrem motiviert, so schnell wie möglich zurückzukommen", sagt der Spieler.

„Almin hatte eine gute erste Saison und hatte sich zu Beginn seiner zweiten Spielzeit nochmals gesteigert, als das bittere Aus kam. Der Weg zurück aufs Feld ist kein einfacher, aber er hatte von Anfang an klar kommuniziert, dass er ihn gehen möchte. In der Zwischenzeit hat er die Mannschaft mit seiner Persönlichkeit abseits des Feldes unterstützt und so seinen Teil zur Meisterschaft beigetragen – und ich weiß, dass er beim nächsten Titel wieder aktiv eingreifen will", so Daniel Nötzold vom TSV Weilimdorf.